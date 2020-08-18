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ARUCAD-Rüstem Kitabevi İşbirliği İlk Sergisi

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21 Ağustos Akşamı, modern batı sanatının ustaları Rüstem Kitabevi galerisinde saat 19:00’da bir araya geliyor.
ARUCAD-Rüstem Kitabevi İşbirliği İlk Sergisi

HIDDEN TREASURES IN CYPRUS

21 Ağustos Akşamı, modern batı sanatının ustaları Rüstem Kitabevi galerisinde saat 19:00’da bir araya geliyor.

Rüstem ve ARUCAD Art Space'in ortak projelerinden ilki olan Hidden Treasures In Cyprus özel bir koleksiyonu bir araya getiriyor.

Sergi; Picasso, Chagall, Giacometti, Dali, Cousteau, Abidin Dino, Rodin gibi isimlere ait eskizler, imzalı baskılar, after workler, döneme ait sergi afişleri ve katalogları kapsamakta. 
Önemli isimlerin direk ya da dolaylı yoldan elinin değdiği kıymetli parçalar ARUCAD sponsorluğu ve ARUCAD Kültür ve Sanat Koordinatörlüğü küratörlüğüyle Rüstem Kitabevi galerisinde seyirciyle buluşacak.

Bu kıymetli eserlerin oluşturduğu özel aurayı paylaşma deneyimine davetlisiniz.
Sergi 28 Ağustos’a kadar Pazar hariç  her gün 09:30 – 17:30 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

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