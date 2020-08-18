ARUCAD-Rüstem Kitabevi İşbirliği İlk Sergisi

HIDDEN TREASURES IN CYPRUS

21 Ağustos Akşamı, modern batı sanatının ustaları Rüstem Kitabevi galerisinde saat 19:00’da bir araya geliyor.

Rüstem ve ARUCAD Art Space'in ortak projelerinden ilki olan Hidden Treasures In Cyprus özel bir koleksiyonu bir araya getiriyor.