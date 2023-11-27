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ARUCAD ve BOCCHI, 'Sürdürülebilir Sanat' Yarışması İle İşbirliği Yapıyor

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ARUCAD ve BOCCHI, Sürdürülebilir Sanat İdealleriyle Birleşerek Yaratıcılıkta Çığır Açıyor: 'Beauty in the Breakage: From Broken to Beautiful' Adlı Yarışma İle Sanat ve Endüstri Bir Arada
ARUCAD ve BOCCHI, 'Sürdürülebilir Sanat' Yarışması İle İşbirliği Yapıyor

ARUCAD ve BOCCHI

“Sürdürülebilir Sanat” kapsamındaki

Yarışmada İşbirliği Yapıyor   

 

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), 70 yıllık tecrübesiyle banyo ve mutfak ürünleri sektöründe lider bir firma olan BOCCHI ile “Sürdürülebilir Sanat” için işbirliği yapıyor. Sanatsal yaratımlarda malzemelerin geri dönüştürülmesi ve yeniden değerlendirilmesinin ve “Sıfır Atık” hedefinin önemi konusunda farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen yarışma aynı zamanda ARUCAD öğrenci ve mezunlarının yarışma kapsamında ürettikleri çalışmalarını uluslararası bir platforma taşımayı hedefliyor. Bu işbirliği ile birlikte, “Beauty in the Breakage: From Broken to Beautiful” adlı sürdürülebilir sanat yarışması düzenleniyor.

 

BOCCHI tarafından endüstriyel olarak üretilen ancak çeşitli nedenlerle hasar görmüş ve kullanılamaz hale gelmiş lavabo veya eviyelerin yeniden degerlendirilmesi ve Guzel Sanatlar ogrencilerinin endustriyel nitelikte olan urunlerin sanata kazandirilmasi yonundeki tesvikini hedefleyerek başlayan bu işbirliği, ARUCAD öğrencilerinin yaratıcılıklarını kullanarak sanat eserleri yaratacağı bir yarışmaya taşınıyor. “Beauty in the Breakage: From Broken to Beautiful” adını taşıyan bu yarışma, ARUCAD öğrencileri ve mezunlarının geri dönüştürülmüş malzemelerin yaratıcı kullanımı yoluyla sürdürülebilir sanat formlarını keşfetmeye teşvik etmekle beraber seramik endustrisini de yakınen deneyimlemesine sebep oluyor.

 

Yarışmanın jüri üyeliğinde, BOCCHI USA Başkanı Akgün Seçkiner, sanatçı Emin Çizenel, ARUCAD Sanat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Turan Aksoy, ARUCAD Tasarım Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Balkız Yapıcıoğlu  ve ARUCAD Sanat Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Esra Plümer Bardak bulunuyor. Jüri değlendirmesi sonucunda kazanan katılımcılara para ödülü verilirken, ayrıca kazanan eserler, prestijli KBIS Ticaret Fuarı 2024'te A.B.D’de sergilenecek, bu da ARUCAD öğrenci ve mezunlarına sanatçılara eserlerini daha geniş bir izleyici kitlesi önünde sergileme ve tanıtma fırsatı sunacak. Sergiden elde edilen gelir, sürdürülebilirliği ve dünya çapında anlamlı projeleri desteklemek amacıyla Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren üç ayrı kâr amacı gütmeyen kuruluşa bağışlanacak.  

ARUCAD ve BOCCHI

“Sürdürülebilir Sanat” kapsamındaki

Yarışmada İşbirliği Yapıyor   

 

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), 70 yıllık tecrübesiyle banyo ve mutfak ürünleri sektöründe lider bir firma olan BOCCHI ile “Sürdürülebilir Sanat” için işbirliği yapıyor. Sanatsal yaratımlarda malzemelerin geri dönüştürülmesi ve yeniden değerlendirilmesinin ve “Sıfır Atık” hedefinin önemi konusunda farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen yarışma aynı zamanda ARUCAD öğrenci ve mezunlarının yarışma kapsamında ürettikleri çalışmalarını uluslararası bir platforma taşımayı hedefliyor. Bu işbirliği ile birlikte, “Beauty in the Breakage: From Broken to Beautiful” adlı sürdürülebilir sanat yarışması düzenleniyor.

 

BOCCHI tarafından endüstriyel olarak üretilen ancak çeşitli nedenlerle hasar görmüş ve kullanılamaz hale gelmiş lavabo veya eviyelerin yeniden degerlendirilmesi ve Guzel Sanatlar ogrencilerinin endustriyel nitelikte olan urunlerin sanata kazandirilmasi yonundeki tesvikini hedefleyerek başlayan bu işbirliği, ARUCAD öğrencilerinin yaratıcılıklarını kullanarak sanat eserleri yaratacağı bir yarışmaya taşınıyor. “Beauty in the Breakage: From Broken to Beautiful” adını taşıyan bu yarışma, ARUCAD öğrencileri ve mezunlarının geri dönüştürülmüş malzemelerin yaratıcı kullanımı yoluyla sürdürülebilir sanat formlarını keşfetmeye teşvik etmekle beraber seramik endustrisini de yakınen deneyimlemesine sebep oluyor.

 

Yarışmanın jüri üyeliğinde, BOCCHI USA Başkanı Akgün Seçkiner, sanatçı Emin Çizenel, ARUCAD Sanat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Turan Aksoy, ARUCAD Tasarım Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Balkız Yapıcıoğlu  ve ARUCAD Sanat Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Esra Plümer Bardak bulunuyor. Jüri değlendirmesi sonucunda kazanan katılımcılara para ödülü verilirken, ayrıca kazanan eserler, prestijli KBIS Ticaret Fuarı 2024'te A.B.D’de sergilenecek, bu da ARUCAD öğrenci ve mezunlarına sanatçılara eserlerini daha geniş bir izleyici kitlesi önünde sergileme ve tanıtma fırsatı sunacak. Sergiden elde edilen gelir, sürdürülebilirliği ve dünya çapında anlamlı projeleri desteklemek amacıyla Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren üç ayrı kâr amacı gütmeyen kuruluşa bağışlanacak.  

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