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ARUCAD ve SPOT Marine Life İşbirliğinde Sahil Temizliği Gerçekleşti

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ARUCAD ve SPOT Marine Life İşbirliğinde Sahil Temizliği Gerçekleşti
ARUCAD ve SPOT Marine Life İşbirliğinde Sahil Temizliği Gerçekleşti

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Graffiti Kulübü ve Doğa Sporları Kulübü, SPOT Marine Life iş birliği ve Kuzey Kıbrıs Eko-Agro Turizm Federasyonu desteği ile Akdeniz Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde bulunan  deniz kaplumbağası yumurtlama sahillerini koruma amacıyla çevresel bilinci artırmayı hedefleyen bir etkinlik düzenledi.  2023 yılında 500den fazla yuvaya ev sahipliği yapan bu bölgedeki sahil şeridinden 165 kilograma yakın çöp toplanırken, ARUCAD Graffiti Kulübü sahile yerleştirilen büstleri çizimlerle renklendirdi.

 

ARUCAD Graffiti Kulübü ve Doğa Sporları Kulübü’nün SPOT Marine Life iş birliği ve Kuzey Kıbrıs Eko-Agro Turizm Federasyonu desteği ile düzenlediği 'Sahil Temizliği ve Duvar Boyama' etkinliğinde çevresel sorumluluk bilincini yükseltmek, farkındalık yaratmak ve deniz kaplumbağalarının korunması için örnek olmak hedeflendi. Bu bölgede karşılaşılan ciddi sorunlara dikkat çekilirken sahili temizliği yapıldı. Bölgede karşılaşılan en büyük problemlerden biri olan ATV, Jip ve Motor gibi araçların sahile girişini engellemek üzere yerleştirilen büstler ARUCAD Graffiti Kulübü’nün çizimleriyle renklendirildi. Çevre bilincini yayma ve deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarını koruma amacıyla düzenlenen etkinliğe ARUCAD öğrencileri yoğun katılım gösterdi.

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