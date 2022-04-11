ARUCAD Yapımı Mr. Rabbit’s Doll 9. Uluslararası Berlin Sanat Film Festivali’nin kazananı oldu

Yönetmenliğini Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi İranlı yönetmen Arvin Medghalchi’nin üstlendiği, yapımcılığını ARUCAD ile birlikte yürüttüğü ve Üniversitenin stüdyolarında çekilen ‘Mr. Rabbit’s Doll’, 9. Uluslararası Berlin Film Festivali’nde büyük ödülü kazandı.

Uluslararası film festivallerinde kazandığı ödüllerle başarısını kanıtlayan kısa animasyon film ‘Mr. Rabbit’s Doll’, bağımsız sinemayı teşvik etmek, yapımcıları ve filmlerini keşfetmek için 9 yıldır düzenlenen Uluslararası Berlin Sanat Film Festivali’nde de büyük ödülü almaya hak kazandı.

Konusunu dünyaca ünlü İranlı yazar Sadık Hidâyet’in bir öyküsünden alan 2021 yapımı Mr. Rabbit’s Doll, lateks ve kilden yapılma figürlerin kullanıldığı 10.000’in üzerinde fotoğraf karesinden oluşuyor. Daha öncede uluslararası birçok festivalde yarışan film, ödüllerle dönmüştü.

3 boyutlu objelerin hareket ediyormuş gibi gösterildiği, fotoğraf karelerinin arka arkaya sıralanmasıyla oluşturulan ‘Stop Motion’ tekniği ile çekilen, 12 dakika uzunluğundaki kısa animasyon film, bireysel ilişkiler üzerinden yalnızlık ve özgüven eksikliği temalarını işliyor.

Bağımsız animasyon filmleri alanında 15 yılın üzerinde deneyimi olan İranlı yönetmen ve illüstratör Arvin Medghalci, uluslararası film festivallerinde gösterilen ve ödül alan stop-motion türü animasyonlarıyla bilinir. 2017’de düzenlenen Asya Barış Film Festivali’nde, ‘In Mediterranean Arms’ filmi ile En İyi Animasyon Ödülü’nü kazanmıştı. ARUCAD’ın sanatçı akademisyenlerinden biri olan Medghalchi, filmleriyle uluslararası birçok festivale katılmış ve ‘Kitchen Dreams’, ‘Coronus’, gibi ödül alan yapımlara imza atmıştı.