ARUCAD yapımı “parallel poles” kısa filminin ilk gösterimi gerçekleşti

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) yapımı, Rektör Yardımcısı ve Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim Dalkılıç'ın yönetmeni olduğu “Parallel Poles” adlı kısa filmin ilk gösterimi, Üniversitenin Konferans Salonunda gerçekleşti.

Görüntü yönetmenliğini, ARUCAD Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü öğretim görevlisi Ali Azhari’nin üstlendiği 2024 yılı yapımı kısa filmin prodüksiyonunda, Üniversitenin akademisyen ve öğrencileri yer aldı.

Beklenmedik dostlukların dönüştürücü gücüne ve insanın zorlukların üstesinden gelme kapasitesine odaklanan “Parallel Poles”, görünüşte zıt iki hayatın umut ve olasılıklarla dolu yeni bir yol arkadaşlığı için nasıl bir araya gelebileceğini ortaya koyuyor.

Filmin merkezinde, Ayodele’nin Kıbrıs’ta yaşadığı hikaye yer alıyor. Ayodele, hayallerinin peşinden gitmek için Kıbrıs'a gelen ancak üniversite finansmanı aniden kesildiğinde umutları paramparça olan ve adada tek başına mahsur kalan bir öğrenci... Belirsiz geleceğiyle boğuşurken çaresizliği iyice artan Ayodele’nin hikayesi bir gün, uzak bir köyde yardımcı arayan yaşlı bir kadının verdiği iş ilanını keşfetmesiyle farklı bir yöne doğru ilerler.

Film gösteriminin öncesinde konuşma yapan ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi şunları kaydetti: “Ekipte yakın çalışma arkadaşlarımın ve öğrencilerimizin yer alması filmi ayrıca daha anlamlı kılıyor. Film, üzerinde her zaman titizlikle düşünmemiz gereken bir hikayeyi konu alıyor. Emeği geçen herkesi tebrik ederim, festivallerden bol ödüllerle dönmelerini dilerim.”

Film gösteriminin ardından Moderatörlüğünü ARUCAD Film Tasarımı ve Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Emrah Öztürk’ün yaptığı, yönetmen İbrahim Dalkılıç ve görüntü yönetmeni Ali Azhari’nin yer aldığı soru-cevap kısmı gerçekleşti. Yönetmen İbrahim Dalkılıç, “Uzun süredir bu hikayeyi bir filme dönüştürmenin hayalini kuruyordum ve bunu başarabildiğimiz için çok mutluyum. Hayatımızın her anında işlenmemiş birçok hikaye ile iç içe yaşıyoruz ve bu hikayeleri kalıcı yapıtlara dönüştürmek için daha çok çabalamalıyız, zira insanlar gelip geçici, hikayeler ise ebediyen kalıcı... Filmin benim için bir diğer önemi, üniversitenin akademisyenleri ve öğrencilerinin ekipte yer alması ve büyük bir özveri ile çalışması oldu. Hepsine tekrar buradan çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı