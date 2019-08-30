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ARUCAD yeni döneme özel burs olanakları veriyor

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Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), 2019-2020 Akademik Yıla özel burs olanakları veriyor.
ARUCAD yeni döneme özel burs olanakları veriyor

ARUCAD’dan verilen bilgiye göre, 3-4-5 Eylül tarihlerinde yapılacak burs ve yetenek sınavlarında, yeni dönem için öğrencilere yüzde 100 veya yüzde 75 burs olanağı sunuluyor.  

Burs ve yetenek sınavlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi ve başvuru için https://www.arucad.edu.tr adresi ziyaret edilebilir.

Öte yandan Sanat Fakültesi, Tasarım Fakültesi ve İletişim Fakültesinde YÖDAK onaylı bölümleriyle sanat, tasarım ve iletişim odaklı bir eğitim veren ARUCAD, 2019-2020 akademik yılında Mimarlık Bölümü de açıyor. ARUCAD Mimarlık Bölümü YÖDAK onayıyla 2019-2020 akademik yılında eğitime başlıyor.

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