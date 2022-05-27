ARUCAD’da Burs Mülakatı 15-16-17 Haziran

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), %100 burs için 15-16-17 Haziran’da mülakat düzenliyor. Üniversite, bu yıl kayıt yaptıracak KKTC vatandaşı olan ve/veya lise öğrenimini kesintisiz 4 yıl boyunca KKTC’de tamamlayan TC Uyruklu tüm adaylara %50 burs hakkı tanıyor. Burs oranını %100’e kadar yükseltmek isteyen adaylar mülakatlara katılacak.

ARUCAD, KKTC vatandaşı olan ve/veya lise öğrenimini kesintisiz 4 yıl boyunca KKTC’de tamamlayan TC Uyruklu öğrencilere, pandemi nedeniyle Üniversite bünyesinde eğitim veren tüm programlara doğrudan %50 burs hakkı tanımaktadır. Adaylar, 15-16-17 Haziran’daki ARUCAD’ın Girne Kampüsündeki mülakatlara katılarak burs oranını %75, %90 ve %100’e kadar yükseltebilecek.

4 Yeni Lisans Programına Başvurular Kabul Ediliyor

2021-2022 Akademik Yılının Bahar Döneminde Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Oyunculuk, Modern Dans ve Ses Sanatları Tasarımı Bölümlerinin lisans programları açıldı. Aday öğrenciler, 2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemi için yeni lisans programlarına başvuruda bulunabilecek.

Açılan 4 yeni lisans programı ile birlikte toplam 17 bölüme sahip ARUCAD’da, Sanat Fakültesi altında Plastik Sanatlar, Fotoğraf, Seramik, Film Tasarımı ve Yönetimi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümleri; Tasarım Fakültesi altında; Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümleri; İletişim Fakültesi altında Dijital Oyun Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, Yeni Medya ve İletişim, Reklam Tasarımı ve İletişimi, İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümleri; Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi altında Oyunculuk, Modern Dans ve Ses Sanatları Tasarımı Bölümleri bulunmaktadır.

Manchester School of Art ile Çift Diploma Avantajı

ARUCAD Plastik Sanatlar Bölümü öğrencilerine, Manchester Metropolitan Üniversitesi’ne bağlı Manchester School of Art (MSoA) ile gerçekleştirilen işbirliği anlaşmasına dayanan öğrenci değişim programı ile çift diploma fırsatı sunmaktadır. Manchester School of Art, Birleşik Krallık’taki Üniversiteler Rehberi 2020’ye göre, İngiliz üniversitelerinin en iyi 10 sıralamasında yer alan ve İngiltere’nin en eski ikinci sanat ve tasarım okuludur.

Adaylar, ARUCAD’ın sunduğu %100’e varan burs olanakları, mülakat ve kayıt koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgiye, kibrisaday.arucad.edu.tr web sitesi üzerinden ve 0533 873 85 85 numaralı WhatsApp hattından ulaşabilecek.