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ARUCAD’da oryantasyon günleri başladı

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Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi başlangıcında yeni öğrencileri için, 20-24 Ekim tarihleri arasında düzenlenen oryantasyon etkinlikleri başladı.    
ARUCAD’da oryantasyon günleri başladı

ARUCAD, yeni kayıt yaptıran öğrencileri için, hem Üniversiteye hem de çevreye uyumlarını desteklemek amacıyla 20-24 Ekim tarihleri arasında düzenlenen oryantasyon etkinliklerine başladı. Beş gün sürecek oryantasyon etkinlikleri yalnızca yeni gelen öğrenciler için değil, gelecek senelerde ARUCAD’da sanat, tasarım ve iletişim eğitimi almak isteyen adaylar için de Üniversitenin yapısını ve olanaklarını tanımalarına imkân sağlıyor.    

 

Hoş geldiniz konuşmasıyla açılışı yapan ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, oryantasyonun ilk gününde öğrencilere şöyle seslendi: “Kuzey Kıbrıs’a gelip sanat, tasarım ve iletişim eğitimi alma kararınızdan ötürü sizi kutlarım ve ARUCAD ailesi olarak bu karardan pişmanlık duymamanızı sağlayacağımızın sözünü vermek isterim. Buradaki atölyeler, stüdyolar ve laboratuvarlarla hayal gücünüzde canlandırdığınız her şeyi gerçekleştirme imkânı bulacaksınız. Bunu yaparken, yeteneğinizin alanında uzman sanatçı hocalarınız tarafından doğru şekilde yönlendirileceğine güvenin. İçinizden geldiği gibi yaratın ve kimsenin size bir sınır koymasına müsaade etmeyin. Her dönem sonunda yaratıcılığınızı yansıtan özgün işlerinizin yer aldığı geleneksel sergilerimizi düzenliyoruz. Bu sizler için  büyük bir motivasyon olacaktır. Önümüzdeki birkaç gün sizin Üniversitemize, Ada’ya ve yeni arkadaşlarınıza uyum sağlamanızı kolaylaştırmak için etkinlikler programlandı. Gerekli bilgileri edindiğinizden emin olurken eğlenmekten de geri durmayın.”    

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Program kapsamında 20 Ekim Çarşamba akşamı ARUCAD Garden’da, Kıbrıs’ın genç yeteneklerinden Dilara Ferit konseri verildi. 21 Ekim Perşembe günü akşamı 20.00’da DJ Barış Turna & B2B Sonya’nın performansı gerçekleşecek. 22 Ekim Cuma akşamı saat 20.00’da ise GNÇ Kıbrıs Sinema Gecesi’nde Charlie Chaplin’in Modern Zamanlar filmi gösterilecek.

 

23 Ekim Cumartesi günü ise, ARUCAD’ın önümüzdeki sene Lefkoşa, Bandabuliya’daki Eski Toptancılar Halinin Renovasyonunun tamamlanmasının ardından açılacak Oyunculuk, Ses Tasarımı ve Modern Dans Bölümlerini içinde barındıran Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nin alanı tanıtılacak. Aynı gün 15.30’da ise, Üniversitenin Surlariçi’ndeki etkinlik alanı Art Space’de, Koreograflığını Yrd. Doç. Dr. S. Handan Ergiydiren Doğan’ın yaptığı Bekir Şimşek’in çağdaş dans gösterisi sergilenecek. Oryantasyonun son günü olan 24 Ekim Pazar günü, Taşkent Doğa Parkı gezisi düzenlenecek. Öğrencilerle yapılacak doğa yürüyüşünün ardından Rehabilitasyon Merkezi ziyaret edilecek, öğrenciler ve hocaları ile birlikte hoş geldin pikniği yapılacak.  

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ARUCAD’ın 20-24 Ekim tarihleri arasında organize ettiği 2021-2022 Akademik Yılı Oryantasyon Etkinlikleri kapsamında öğrenciler ARUCAD Garden’da gün boyu sürecek çeşitli atölye çalışmalarına, sergi gezilerine, graffiti etkinliğine, ilçe kültür turlarına ve akademik oryantasyon sunumlarına katılabilecekler.

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