ARUCAD'da Yüksek Lisans Programlarına Başvurular Başladı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve TasarımÜniversitesi (ARUCAD), Mimari Tasarım ve Sanatalanlarındaki yüksek lisans programları için başvurukabul etmeye başladı.

Kıbrıs’ın ve Bölgenin sanat-tasarım-iletişim odaklı tek

vakıf Üniversitesi Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım

Üniversitesi (ARUCAD), Mimari Tasarım ve Sanat

alanlarındaki yüksek lisans programları için başvuru

kabul etmeye başladı.

ARUCAD’ın yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adaylar Mimari

Tasarım ve Sanat alanlarındaki tezli ve tezsiz programları tercih edebilecek.

Eğitim dili İngilizce olan programlara, KKTC vatandaşı ve uluslararası

öğrenciler başvuruda bulunabilecek.

2 yıl (4 dönem) sürecek Mimari Tasarım ve Sanat alanlarındaki yüksek lisans

programlarında, KKTC vatandaşı ve uluslararası öğrenciler için %25 ve %50

burs imkânı bulunmaktadır.

Mimari Tasarım ve Sanat alanında yüksek lisans yapmak isteyen çalışan

adaylar, akşam saatlerinde yapılacak dersler ile tercih ettikleri alanda

uzmanlaşma fırsatı bulabilecek.

Adaylar, ARUCAD’ın yüksek lisans programları ile ilgili bilgiye, arucad.edu.tr

web sitesi üzerinden ulaşabilir.