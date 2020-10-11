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ARUCAD'da Yüksek Lisans Programlarına Başvurular Başladı

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Arkın Yaratıcı Sanatlar ve TasarımÜniversitesi (ARUCAD), Mimari Tasarım ve Sanatalanlarındaki yüksek lisans programları için başvurukabul etmeye başladı.
ARUCAD'da Yüksek Lisans Programlarına Başvurular Başladı

Kıbrıs’ın ve Bölgenin sanat-tasarım-iletişim odaklı tek
vakıf Üniversitesi Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım
Üniversitesi (ARUCAD), Mimari Tasarım ve Sanat
alanlarındaki yüksek lisans programları için başvuru

kabul etmeye başladı.

ARUCAD’ın yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adaylar Mimari
Tasarım ve Sanat alanlarındaki tezli ve tezsiz programları tercih edebilecek.
Eğitim dili İngilizce olan programlara, KKTC vatandaşı ve uluslararası
öğrenciler başvuruda bulunabilecek.
2 yıl (4 dönem) sürecek Mimari Tasarım ve Sanat alanlarındaki yüksek lisans
programlarında, KKTC vatandaşı ve uluslararası öğrenciler için %25 ve %50
burs imkânı bulunmaktadır.
Mimari Tasarım ve Sanat alanında yüksek lisans yapmak isteyen çalışan
adaylar, akşam saatlerinde yapılacak dersler ile tercih ettikleri alanda
uzmanlaşma fırsatı bulabilecek.
Adaylar, ARUCAD’ın yüksek lisans programları ile ilgili bilgiye, arucad.edu.tr
web sitesi üzerinden ulaşabilir.

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