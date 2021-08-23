ARUCAD’da Yüzde 100’e Varan Burs Olanağı İçin 8 Eylül’de Mülakat Yapılacak

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), üniversiteye kayıt yaptıracak adaylara yüzde 100’e varan burs olanağı tanımak için 8 Eylül Çarşamba günü mülakat düzenliyor.

ARUCAD’dan yapılan açıklamada, üniversitenin pandemi sürecini göz önünde bulundurarak, kayıt yaptıracak tüm adaylara yüze 50 burs hakkı tanıdığına işaret edilerek, burs oranını yüzde 100’e kadar yükseltmek isteyen adayların 8 Eylül Çarşamba günü mülakata katılabileceği bildirildi.

Açıklamada, “ARUCAD, KKTC vatandaşı olan ve/veya lise öğrenimini kesintisiz dört yıl boyunca KKTC’de tamamlayan TC Uyruklu öğrencilere, pandemi nedeniyle üniversite bünyesinde eğitim veren tüm programlara doğrudan yüzde 50 burs hakkı tanıyor. Adaylar, 8 Eylül’deki mülakata katılarak burs oranını %75, %90 ve %100’e kadar yükseltebilecek” denildi.

Açıklamada, başvurmak isteyen adayların, yüzde 100’e varan burs olanakları, mülakat ve kayıt koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgiye, kibrisaday.arucad.edu.tr web sitesi üzerinden ve 0533 873 85 85 numaralı WhatsApp hattından ulaşabileceği de belirtildi.