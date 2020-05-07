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ARUCAD’dan, Girne Belediyesi’ne yüz koruyucu siperlik desteği

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Girne Belediyesi’ne yüz koruyucu siperlik desteği
ARUCAD’dan, Girne Belediyesi’ne yüz koruyucu siperlik desteği

 

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) kendi tasarımı olan 3 boyutlu yüz koruyucu siperliklerin ilk üretimi, Girne Belediyesi çalışanlarına dağıtılmak üzere, Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Asım Vehbi tarafından, Belediye’nin İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Sıdıka Geylan’a teslim edildi.    

Vehbi açıklamasında, “Covid-19 pandemisi nedeniyle ülkemizin zorlu bir süreçten geçtiği bugünlerde, Üniversite olarak sürekli işbirliği halinde olduğumuz Belediyemize destek olmak bizleri sevindirdi. Toplumsal dayanışmanın önemini böyle günlerde daha fazla anlıyoruz. Toplumun kurum ve kuruluşlarıyla ortak değerlerde birleşmesi ve birlikte hareket etmesi geleceğe güvenle sarılmamızı sağlıyor. ARUCAD olarak, Covid-19 pandemi sürecinin başından itibaren, stüdyolarımızın teknolojik imkânlarını kullanarak yüz koruyucu siperlik üretimi için harekete geçtik. Üniversitemiz bünyesinde çalışmalarını yürüten Innovation Hub Direktörü Tobia Repossi tarafından tasarlanan yüz siperliği ile seri üretime devam ediyoruz. Bu siperlikler, ihtiyaç sahibi kurumlara ücretsiz dağıtılacak” ifadelerini kullandı.          

Girne Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Sıdıka Geylan, duyarlılığından dolayı ARUCAD’a teşekkür etti.                            

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