ARUCAD’dan münhal

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), Grafik Tasarım Uzmanı pozisyonu için münhal yayınladı.
Başvuruda bulunacak adaylar özgeçmişlerini 31 Temmuz 2024 tarihine
kadar hr@arucad.edu.tr adresine e-posta ile gönderebilir.
GRAFİK TASARIM UZMANI
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi'nde (ARUCAD) istihdam edilmek üzere Grafik Tasarım Uzmanına ihtiyaç duyulmaktadır.
Üniversitelerin Grafik Tasarım veya Görsel iletişim Tasarımı bölümlerinden mezun,
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator ve/veya Adobe Indesign vb. programlarını ileri düzeyde kullanabilen,
Tasarımcı profili olan, hızlı ve yaratıcı fikirler üretip uygulayabilen,
Yaratıcı yönü gelişmiş, hayal gücü yüksek ve özgün tasarım yeteneğine sahip,
Sorumluluk sahibi ve iş takibine önem veren,
Dijital trendleri takip eden, yeniliklere açık ve detaylara önem veren,
Takım çalısmasına yatkın,
Dinamik ve vizyon sahibi çalışma arkadaşları arıyoruz.
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