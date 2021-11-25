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ARUCAD’dan Öğretmenlere Anlamlı Davet

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ARUCAD’dan Öğretmenlere Anlamlı Davet
ARUCAD’dan Öğretmenlere Anlamlı Davet

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün önemine vurgu yapmak ve Ada’nın her bir yanından davet ettikleri lise öğretmenlerine teşekkür etmek adına Girne’deki Colony Hotel’de bir öğle yemeği organize etti.

 

ARUCAD’ın öğle saatlerinde, Pandemi kurallarına dikkatle uyarak, Girne’deki Colony Hotel’de düzenlediği yemekli Öğretmenler Günü davetinde, Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi konuşmasına, geçtiğimiz günlerde kayıp haberiyle Ada’yı yasa boğan Özlem Ersoy’u ve Covid-19 salgını yüzünden yitirdiğimiz gençleri anarak başladı.

 

Vehbi, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Sorumluluğunu üstlendiğimiz gençlerimizi yetiştirmek için, özellikle böyle zor birkaç senede olağanüstü bir çaba sarf eden tüm öğretmen arkadaşlarıma teşekkürü borç bilirim. ARUCAD olarak biz de, kurulduğumuz tarihten itibaren kalitemizi her sene artırarak eğitim vermek uğraşı içerisindeyiz ve ilk mezunlarımızı önümüzdeki Haziran ayında vereceğiz. Bu organizasyon minnetimizin ufak bir göstergesi olabilir ancak. Varlığınızla bizleri onurlandırdığınız için çok mutluyuz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.”

 

Davette daha sonra, ARUCAD’ın mevcut fakülte ve bölümleri hakkında bilgilendirici sunumlar yapıldı ve önümüzdeki sene Lefkoşa, Bandabuliya yanındaki Toptancılar Hali’nde açılacak olan Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi hakkında bir tanıtım filmi gösterildi.

 

Colony Hotel’deki davetten sonra öğretmenler, bir rehber eşliğinde, ARUCAD Kurucusu Erbil Arkın’ın özel koleksiyonuyla oluşturulan ve dünyaca ünlü heykeltıraş Auguste Rodin’e ait 27 parça eserin sergilendiği The Arkın Rodin Collection Gallery’yi gezdiler.

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