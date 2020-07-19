Arucad’ın Burs mülakatı 23 Temmuz’da…

ARUCAD, KKTC vatandaşı olan ve/veya lise öğrenimini kesintisiz 4 yıl boyunca KKTC’de tamamlayan TC Uyruklu öğrencileri, Üniversite bünyesinde eğitim veren tüm programlara sınavsız %75 burs ile yerleştirecek.

ARUCAD, KKTC vatandaşı olan ve/veya lise öğrenimini kesintisiz 4 yıl boyunca KKTC’de tamamlayan TC Uyruklu öğrencileri, Üniversite bünyesinde eğitim veren tüm programlara sınavsız %75 burs ile yerleştirecek.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, burs oranını %90 ve %100’e yükseltmek isteyen adaylara yönelik, 23 Temmuz Perşembe günü Üniversite’nin Girne’deki Kampüsünde mülakat gerçekleşecek.



Adaylar, ARUCAD’ın sunduğu %100’e varan burs olanakları, mülakat ve kayıt koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgiye, kibrisaday.arucad.edu.tr web sitesi üzerinden ve 0533 873 85 85/0533 850 96 56 numaralı WhatsApp hattından ulaşabilecek.