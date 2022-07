ARUCAD’ın İlk Mezunlarının 7 farklı Mekânda 7 Sergisi

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) ilk mezunları, “Mezuniyet Projesi” kapsamında ürettikleri eserlerini, Lefkoşa ve Girne’de 7 farklı mekânda izleyici ile buluşturdu. 2017 yılında sanat-tasarım-iletişim odaklı kurulan ve ilk mezunlarını bu yıl verecek olan ARUCAD öğrencilerinin mezuniyete özel olarak hazırladıkları kişisel sergilerde, Plastik Sanatlar Bölümünden Tülay Pirgalıoğlu, Güliz Baştaş, Hatice Tezcan, Mehveş Beyidoğlu, Elin Yurtdaş; Fotoğraf Bölümünden Ali Ghorbani Moghaddam ve Elis Ertepınar’ın eserleri yer alıyor. Ayrıca bu süreçte,Photo Vogue sanatçısı olan Ali Ghorbani Moghaddam’in ‘Mezuniyet Projesi’nden bağımsız olarak hazırladığı kişisel sergisi Girne’de bulun Art Rooms Galeri’de izleyici ile buluşuyor. Plastik Sanatlar öğrencilerin eserlerini, ARUCAD’ın Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı Doç. Dr. Eser Keçeci, Plastik Sanatlar Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Turan Aksoy, Plastik Sanatlar Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Raif Dimililer, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğretim görevlisi Roya Alagheband ve sanatçı Anber Onar’dan oluşan jüri üyeleri değerlendirdi. Fotoğraf Bölümü öğrencilerinin eserlerini ise Sanat Fakültesi DekanıProf. Dr. Nur Onat, Fotoğraf Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. İsmail Gökçe, Seramik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Elçin Şener ve Film Tasarımı ve Yönetimi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Emrah Öztürk’ten oluşan jüri değerlendirdi.

ARUCAD Sanat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nur Onat sergiler ile ilgili, “Sanat Fakültesi’nden mezun olan öğrencilerimizin kişisel sergilerini farklı mekânlarda açmaları oldukça önemlidir. Öğrencilerimiz, sergilerini hayata geçirirken tüm süreci kendileri yürüttü. Bu, onlar için son yıllarında değerli bir deneyim oldu. ARUCAD, akademik olarak bulunduğu coğrafyaya yarar sağlayan bir üniversite olmanın yanı sıra Adanın kültürel gelişimine önemli katkıda bulunduğunu, aynı anda 7 farklı mekânda açtığı bu sergilerdeki gibi düzenlediği tüm etkinliklerle ortaya koyuyor. Bugün mezun öğrencilerimizin kişisel sergilerini 7 farklı mekânda açmaları, bulunduğumuz coğrafyanın kültürel yaşamına kattığımız bir zenginliğin göstergesidir. Emeği geçen herkesi kutlarım. Eminim tüm mezunlarımız gelecekte iyi birer sanatçı olarak bizleri gururlandırmaya devam edecekler.” ifadelerini kullandı.



Güliz Baştaş “Katmanlar Arasında”

2022 Mezuniyet Sergisi kapsamında Atatürk Kültür Merkezi’nde “Katmanlar Arasında” başlıklı solo sergisi açılan ARUCAD Plastik Sanatlar Bölümü mezunu Güliz Baştaş, çocukluğundan beri devam eden doğal nesne toplama tutkusunun, sanat üretme sürecine dönüşmesini yansıtıyor. Güliz Baştaş’ın eserleri, Lefkoşa’da bulunan Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) sergilendi.

Elin Yurtdaş “The Abyssal Zone”

ARUCAD Plastik Sanatlar mezunu Elin Yurtdaş’ın “The Abyssal Zone” başlıklı sergisi, 25 Haziran 2022 tarihinde Girne Halka Kütüphanesi’nde ziyarete açıldı. Türkçe’de ‘Cehennem Bölgesi’ olarak adlandırılan ‘Abyssal Zone’ deniz yüzeyinin 3000 ila 6000 metre altında bulunan ve okyanusların toplam alanının %83’ünü kaplayan, ışığın olmadığı, basıncın yüksek, besinin yetersiz olduğu, ancak yaşamla dolu deniz katmanlarından biridir. Sanatçı solo sergisinde, bu bölgedeki büyüleyici yaratıkları gün yüzüne çıkarıyor. Sergi, (0548) 863 21 12 numaralı telefondan randevu alınarak Girne Halk Kütüphanesi’nde ziyaret edilebilir.

Hatice Tezcan “Pop-Up”

ARUCAD Plastik Sanatlar Bölümü mezunu Hatice Tezcan’ın “Pop-up” başlıklı sergisi 27 Haziran tarihinde Rüstem Kitabevi’nde sanatseverlerle buluştu. Seramik burunlardan oluşan Tezcan’in solo sergisini, 1 Temmuz Cuma gününe kadar 10:00-18:00 saatleri arasında Lefkoşa’da bulunan Rüstem Kitabev’inde ziyaret edilebilirsiniz.

Tülay Pirgalıoğlu “Life Cycle”

ARUCAD Plastik Sanatlar Bölümü mezunu Tülay Pirgalıoğlu’nun “Life Cycle” başlıklı sergisi, 27 Haziran’da Başkent Kültür Sanat Merkezi’nde ziyarete açıldı. Tülay Pirgalıoğlu’nun eserleri İtalyan Barok ustası Caravaggio’nun geliştirdiği etkili ışıklandırma kullanılan ‘Chiaroscuro’ tekniği ile hazırlanmış. Pirgalıoğlu için dinginlik ve dinginliğin kaynağı olan bahçesinin fotoğraflarını çekerek planladığı çalışmalar, bir organizmanın deneyimlediği farklı yaşam aşamalarını temsil ediyor. Sergi, 2 Temmuz Cumartesi gününe kadar 16.00 – 19.00 saatleri arasında Başkent Sanat Merkezi’nde (EMAA) ziyaret edilebilir.

Mehveş Beyidoğlu “Tevazu / Humbleness”

ARUCAD Plastik Sanatlar Bölümü mezunu Mehveş Beyidoğlu’nın “Tevazu/ Humbleness” başlıklı solo sergisi, 29 Haziran Çarşamba günü 19:00’da Atelier 5/2’de (Çağlayan, Lefkoşa) izleyici ile buluşacak. Mehveş Beyidoğlu, babası Selçuk Veli’nin dünyasından başlayarak kişiselleşen bir yolculuğu anlatan ‘Tevazu’ sergisi, zamanı 1950’lerden günümüze taşıyor. Biraz arşiv çalışması, biraz enstalasyon biraz da kişisel yorumlarla oluşturulmuş bu çağdaş sanat sergisi, içimizden biri olan değerli bir insanın kişisel notları, yaşam tarzı ve düşünme biçimi ile geçmişimize ışık tutmayı ve günümüzde unutulmaya yüz tutmuş tevazu içinde yaşayabilmenin erdemini salt estetik beklentiler düşünülmeden üretilmiştir.

Sergi, 8 Temmuz Cuma gününe kadar hafta içi 16:00-19:00, hafta sonu 10:00-13:00 saatleri arasında Lefkoşa Çağlayan’da bulunan Atelier 5/2’de ziyaret edilebilir.

Ali Ghorbani Moghaddam “düşlerdeki sanrılar/ delusions in dreams”

ARUCAD Fotoğraf Bölümü mezunu Ali Ghorbani Moghaddam’ın “düşlerdeki sanrılar/ delusions in dreams” başlıklı sergisi, 28 Haziran’da Art Rooms Galeri’de izleyici ile buluştu. Yüksek lisans eğitimi için dünyanın prestijli sanat okullarından Paris College of Art’a kabul alan, aynı zamanda fotoğrafları Photo Vogue’da yayınlanan sanatçısı Ali Ghorbani Moghaddam’ın “düşlerdeki sanrılar/ delusions in dreams” başlıklı ilk kişisel sergisi, sanatçının Vogue’da da yayınlanmış eserlerinin bulunduğu etkileyici fotoğraflardan oluşuyor.

Ali Ghorbani Moghaddam’ın, “delusions in dreams” sergisi 1 Temmuz Cuma gününe kadar Girne’deki Art Rooms Galeri’de 13:00-20:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Ali Ghorbani Moghaddam “The Gap Between Space”

Moghaddam’ın “insanlar ve boşluk” temasına odaklandığı ‘Mezuniyet Projesi’ olan “The Gap Beween Space” sergisi ise ARUCAD’ın Girne yeni liman çemberinde bulunan Atölyeler Binasında yaz boyunca ziyaret edilebilir olacak.



Elis Ertepınar “Capturing Red”

ARUCAD Fotoğraf Bölümü mezunu Elis Ertepınar “Capturing Red” başlıklı sergisi, ARUCAD Atölyeler Binasında izleyici ile buluştu. Işığın ve ışıktan yansıyan gölgelerin peşindeki fotoğrafçı Elis Ertepınar, ışık hissinin bir fotoğrafı büyülü hale getirebileceğini aktarıyor. Yaz boyunca açık olacak sergi, ARUCAD’ın Girne yeni liman çemberinde bulunan Atölyeler Binasında izlenebilir.

