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ARUCAD'ın Profersörüne Pjeter Bogdani Onur Ödülü

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ARUCAD'ın Profersörüne Pjeter Bogdani Onur Ödülü
ARUCAD'ın Profersörüne Pjeter Bogdani Onur Ödülü

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) 2022-2023 Akademik Yılında eğitime başlamayı planladığı Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nin Dekanı Prof. Dr. Hasan Erkek, Pjetër Bogdani Uluslararası Yazarlar Derneği’nin 2022 Yılı Onur Ödülüne layık görüldü.

Merkezi Brüksel ve Priştine’de bulunan ve uluslararası edebiyatla Arnavut Edebiyatı’nı yakınlaştırmayı amaçlayan Pjetër Bogdani Uluslararası Yazarlar Derneği “Pjetër Bogdani” (IWA) tarafından Arnavutça diline çevrilmiş en iyi yazarlara verilen “Yüksek Yazar” onur ödülüne bu yıl Prof. Dr. Hasan Erkek’i uygun gördü.

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Ulusal ve uluslararası birçok platformda 20’nin üzerinde ödülü bulunan ve Türk tiyatro tarihi açısından oldukça önemli bir isim olan Erkek, 2022-2023 Akademik Yılında eğitime başlayacak Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinin Dekanı olarak ARUCAD’ın deneyimli akademisyen kadrosuna katılmıştı.


Prof. Dr. Hasan Erkek kimdir?

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Kariyerine, üniversite üçüncü sınıf öğrencisi iken kaleme aldığı ‘Bedel’ isimli radyo oyunun TRT Radyo Tiyatrosu’nda yayımlanması ve bu eserle TRT Radyo Tiyatrosu ödülünü kazanması ile başlayan Prof. Dr. Hasan Erkek, bugüne kadar 8 yetişkin sahne oyunu, 4 sahne gençlik oyunu, 8 sahne çocuk oyunu, 7 film senaryosu, 16 radyo oyunu olmak üzere toplam 43 dramatik yapıta; 14 ülkede yayınlanan 26 sanatsal ve bilimsel kitaba imza atmıştır. Bununla birlikte yönetmenliğini Kartal Tibet’in yaptığı 1991 yapımı ‘Bedel’ filminin senaryosu da yine Hasan Erkek imzasını taşımaktadır.
Tiyatro Oyunculuğu Ana Sanat Dalı Başkanlığı ve Oyun Yazarları Çevirmenleri Derneği’nde (OYÇED) Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Prof. Dr. Erkek, Tiyatro Yazarları Derneği, Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği (ASSITEJ), Uluslararası Genç Oyun Yazarları Festivali (INTERPLAY), Edebiyatçılar Derneği, Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği ve Uluslararası Kukla ve Gölge Oyunları Derneği (UNIMA) gibi birçok dernek ve festivallerde önemli görevlerde yer aldı. Erkek, Fransa, Almanya, Avustralya, Hollanda, Brezilya, Sırbistan, Hırvatistan,Yunanistan, Liechteinstein ve Tunus'ta düzenlenen yirminin üzerinde, otuzdan fazla festival ve sempozyumda bildiri sunmuş, ulusal ve uluslararası festivallerde jüri üyeliği yapmıştır. 2014-2015 ve 2016-2017 yıllarında, Fransa’da bulunan Paris 8 Üniversitesi Tiyatro Bölümünde konuk öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.

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