ARUCADOryantasyon Programı etkinlikleri Rektör Prof. Dr. Asım Vehbi’nin açılış konuşması ile başladı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) 2022-2023 Akademik Yılı için hazırladığı Oryantasyon Programı etkinlikleri Rektör Prof. Dr. Asım Vehbi’nin açılış konuşması ile başladı.

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) 2022-2023 Akademik Yılı için hazırladığı Oryantasyon Programı etkinlikleri Rektör Prof. Dr. Asım Vehbi’nin açılış konuşması ile başladı.

2022-2023 Akademik Yılı için yeni kayıt yaptıran öğrencilerin hem Üniversiteye hem de çevreye uyumlarını desteklemek amacıyla 19-22 Ekim tarihleri arasında düzenlenen oryantasyon etkinliklerine ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi’nin açılış konuşması ile başlandı.

Üniversitenin kuruluşu, vizyonu, misyonu ve geçmişi hakkında öğrencilere bilgi veren Vehbi, kendi üniversite yıllarından da bahsederek yeni arkadaşlıklar edinebilmeleri ve eğlenceli bir 4 yıl geçirebilmeleri için Üniversitenin sadece akademik değil sosyal ve sportif olanaklarından da yararlanmaları için öğüt verdi.

Öğrencilerinin öğrenmek için Üniversitenin laboratuvar, stüdyo ve atölyelerinde ellerini kirletmekten çekinmemeleri gerektiğini söyleyen Vehbi, “Dünyanın en iyi üniversiteleri belirlenirken, akademisyen başına ne kadar öğrenci olduğu çok önemli bir değerlendirme kriteridir. İyi üniversitelerin hemen hemen hepsinde bir akademisyene 25 öğrenci düşmektedir. Butik üniversite konseptiyle yola çıkan ARUCAD’da ise bu rakam akademisyen başına 12 öğrencidir. Bu siz değerli öğrenciler için son derece büyük bir fırsattır” dedi.

ARUCAD Rektörü Vehbi’nin konuşmasından sonra oryantasyon sunumları ile devam eden birinci gün saat 20.00’de gerçekleşecek olan Kıbrıs’ın sevilen grubu REVA’nın konseri ile son bulacak. 20-21-22 Ekim tarihlerinde çeşitli konser, etkinlik ve yarışmalarla devam etmesi planlanan Oryantasyon Programı 22 Ekim Cumartesi günü Lefkoşa Kültür Turu ile son bulacak.