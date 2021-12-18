ARUN Direktörü Raşit: Türkiye'nin un fabrikalarıyla rekabet etmek imkansız

Hükümet tarafından dün un ve unlu mamullerin ithalatını, fonsuz ve vergisiz olarak serbest bırakmak için çalışma başlatılmasının ardından ülkede bulunan bazı un fabrikaları işletmelerini kapatma kararı aldı.

ARUN Direktörü Tolga Ahmet Raşit yaptığı yazılı açıklama ile hükümete karardan ötürü tepki gösterdi. Raşit " TC devletinin fon desteği verdiği un fabrikalarıyla rekabet etmemiz imkansızdır. Bu yüzden yavaş yavaş yok olup iflasa sürüklenmek yerine işletmemizi onurlu bir şekilde kapatma kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Tolga Ahmet Raşit'in yaptığı açıklama şöyle:

Tüm çabalarımıza ve önerilerimize rağmen hükümetin biz un fabrikalarının getirdiği önerileri hiç dinleme ihtiyacı duymadan aldığı un ithali serbest kararıni büyük bir üzüntüyle ögrenmiş bulunmaktayım. Türkiyede bugdayi TL ile alan üstelik TC devletinin fon desteği verdiği un fabrikalarıyla rekabet etmemiz imkansızdır. Bu yüzden yavaş yavaş yok olup iflasa sürüklenmek yerine işletmemizi onurlu bir şekilde kapatma kararı aldık. 65 yıllık Arun un fabrikasının kapanmasına sebep olanları tarih hiçbir zaman affetmeyecektir.. ARUN Direktörü Tolga Ahmet Raşit