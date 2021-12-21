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ARUN'dan EKOR'a cevap...

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ARUN'dan EKOR'a cevap...
ARUN'dan EKOR'a cevap...

İşte açıklama;

Kamuoyuna Zorunlu Açıklama;

Ekor’un ‘Fabrikalar un vermiyor’ iddiası gerçek dışı!

Un ithalatının önünün açılmasını isteyen fırınların başında gelen Ekor Fırını,

Arun Fabrikası’ndan un almaktadır.

 

Ekor Fırını’ndan bugün yapılan açıklamada, hükümetin un ithalatını serbest bırakması karşılığında, fabrikamızın ‘cezalandırma’ yöntemi olarak kendisine un vermediği iddia edilmiştir.

Bu iddia gerçek olmadığı gibi, talep ettiklerini unun yarın itibariyle gönderileceği

bilgisi de, bugün kendilerine tarafımızca iletilmiştir.

Kaldıki, ekmek üretemeyeceğini ve halkın ekmeksiz kalacağını iddia eden Ekor'un talep ettiği un, ekmeklik değil, lüx ürün üretmekte kullanılan özellikli undur.

Buna rağmen yapılan bu yanlış açıklamanın sebebini anlayabilmiş değiliz.

Kamuoyunun bildiği üzere, Cumartesi ve Pazar günü fabrikamız üretim yapmadığı için yıkanmış buğdayımız bulunmamaktaydı.

Bu yüzden Pazartesi günü üretim yapamadık ve beyaz unu da ancak bugün üretebildik.

Kasıtlı olduğuna inanmak istemediğimiz bu açıklamanın doğru olmadığını tüm kamuoyuna bildirir, her ne sebeple olursa olsun un göndermeyerek ‘cezalandırma’  politikası izlemediğimizi ve izlemeyeceğimizi belirtmek isteriz.

Kendisiyle yapılan görüşmelerde de olduğu gibi, talep edilen beyaz unu da yarın itibariyle göndereceğimizi tekrar hatırlatmak isteriz.

ARUN

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