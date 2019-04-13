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AS Roma, Ünder'in golü için 'Ben de atarım' diyen genci stada götürerek aynı golü atmasını istedi (Video)

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İtalyan AS Roma takımı, Türk oyuncu Cengiz Ünder'in golü için "Ben de atarım" diyen genci stada götürerek aynı golü atmasını istedi. 3 defa deneyen genç ise aynı golü atamadı.
AS Roma, Ünder'in golü için 'Ben de atarım' diyen genci stada götürerek aynı golü atmasını istedi (Video)

İtalyan AS Roma takımı, sosyal medya hesabından Türk oyuncu Cengiz Ünder'in Parma karşılaşmasında attığı golün görüntülerini paylaştı. 

 

Paylaşılan görüntüleri ise bir Facebook kullanıcısı "Parma'ya o golü ben de atarım" ifadeleriyle yorumladı. 

Yapılan bu yorum üzerine, AS Roma yönetimi, söz konusu yorumu yapan Marco Nicolai isimli gence ulaşıp kendisini AS Roma karşılaşmasında VIP bölümde ağırlamak istediklerini söyleyerek stadyuma getirdiler. 

 

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