Asadov Ve Arkadaşları Ağır Ceza Mahkemesi’nde Terörden Yargılanacak

Rum tarafına geçtiği 27 Eylül’de Rum tarafında yaşayan İsraillilere karşı saldırı hazırlığı yapmak suçlamasıyla tutuklanan Azeri ve sonrasında tutuklanan 5 kişi ile ilgili iddianamenin hazırlanması üzerine dün çıkarıldıkları Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nin, Rum polisinin Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaları talebin kabul ettiği bildirildi.



Politis “Azeri ile Arkadaşları 5 İsrailliyi Öldürecekti… Terör Davasında İran İstihbaratının Ağır Gölgesi” başlığıyla manşete çektiği haberinde Azeri’nin adını “Orkan Asadov” olarak aktardı.

Haberde Rum polisinin mahkemeye sunduğu dosyada Asadov ve arkadaşlarının Rum tarafında daimi ikamet etmekte olan ve gazetenin, isimlerinin baş harflerini M.C., G.V., O.I., N.K. ve M.I olarak verdiği 5 İsrailliyi öldürmeyi planladığından söz edildiği belirtildi.



İddianamede Asadov’un bu iş için “Muhammed” isimli birinden 40 bin ABD doları aldığı, Lübnan’da faaliyet gösteren Hizbullah’ın yan kolu ve Suriye’de faaliyet gösteren ve Şii Pakistanlılardan oluşan ‘liwa Zainebiyoun’ isimli paramiliter örgüt ile bağlantılı olduğu kaydedildi.

Alihtia Asadov ve diğer 5 kişinin terör suçlaması ile Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilen davanın “güvenlik gerekçesiyle kapalı duruşmalarda görülmesinin” beklendiğini, davalıların da bu süreci tutuklu geçireceğini kaydetti.