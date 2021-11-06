  • BIST 1.583,590
  • Altın 565,97
  • Dolar 9,6792
  • Euro 11,2192
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAWhatsApp mesajlarına acil olmadıkça anında yanıt vermeyin

Asadov Ve Arkadaşları Ağır Ceza Mahkemesi’nde Terörden Yargılanacak

» »
Asadov Ve Arkadaşları Ağır Ceza Mahkemesi’nde Terörden Yargılanacak
Asadov Ve Arkadaşları Ağır Ceza Mahkemesi’nde Terörden Yargılanacak

Rum tarafına geçtiği 27 Eylül’de Rum tarafında yaşayan İsraillilere karşı saldırı hazırlığı yapmak suçlamasıyla tutuklanan Azeri ve sonrasında tutuklanan 5 kişi ile ilgili iddianamenin hazırlanması üzerine dün çıkarıldıkları Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nin, Rum polisinin Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaları talebin kabul ettiği bildirildi.
 

Politis “Azeri ile Arkadaşları 5 İsrailliyi Öldürecekti… Terör Davasında İran İstihbaratının Ağır Gölgesi” başlığıyla manşete çektiği haberinde Azeri’nin adını “Orkan Asadov” olarak aktardı.
Haberde Rum polisinin mahkemeye sunduğu dosyada Asadov ve arkadaşlarının Rum tarafında daimi ikamet etmekte olan ve gazetenin, isimlerinin baş harflerini M.C., G.V., O.I., N.K. ve M.I olarak verdiği 5 İsrailliyi öldürmeyi planladığından söz edildiği belirtildi.
 

İddianamede Asadov’un bu iş için “Muhammed” isimli birinden 40 bin ABD doları aldığı, Lübnan’da faaliyet gösteren Hizbullah’ın yan kolu ve Suriye’de faaliyet gösteren ve Şii Pakistanlılardan oluşan ‘liwa Zainebiyoun’ isimli paramiliter örgüt ile bağlantılı olduğu kaydedildi.
Alihtia Asadov ve diğer 5 kişinin terör suçlaması ile Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilen davanın “güvenlik gerekçesiyle kapalı duruşmalarda görülmesinin” beklendiğini, davalıların da bu süreci tutuklu geçireceğini kaydetti. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vasiliko Bölgesi Sakinleri Özel Elektrik Santrali Yapımına Karşı06 Kasım 2021 Cumartesi 15:58
  • Yeşil Hat’ta İsrail “Elektronik Gözlem Sistemi”Ne İtirazlar06 Kasım 2021 Cumartesi 15:51
  • Bulgar Elçisinden Federal Çözüme Destek06 Kasım 2021 Cumartesi 15:41
  • Atina’da Dörtlü Görüşme06 Kasım 2021 Cumartesi 15:37
  • Stewart’ın Ay Sonu Ada’ya Gelmesi Bekleniyor06 Kasım 2021 Cumartesi 15:31
  • Osadchiy: Kendi Münhasır Ekonomik Bölgesi05 Kasım 2021 Cuma 16:59
  • “Yeşil Hat’ta Elektronik Göz” İçin İmzalar Atıldı05 Kasım 2021 Cuma 16:34
  • Güney Kıbrıs’ta İkinci Ve Üçüncü Çocuk İçin Verilen Doğum İzni Süresi Uzatıldı05 Kasım 2021 Cuma 16:31
  • PCR Ve Hızlı Testlerin Maliyeti 61 Milyon Euro05 Kasım 2021 Cuma 16:08
  • Pilidu: “Doğrulama Sondajları Aralık Ayında”05 Kasım 2021 Cuma 15:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti