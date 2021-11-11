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Aşağı Baf Limanında Mültecilerin Olduğu Bir Tekne Tespit Edildi

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Aşağı Baf limanına dün ilk kez içerisinde mültecilerin bulunduğu bir tekne geldiği haber verildi.
Aşağı Baf Limanında Mültecilerin Olduğu Bir Tekne Tespit Edildi

Aşağı Baf limanına dün ilk kez içerisinde mültecilerin bulunduğu bir tekne geldiği haber verildi.

Alithia gazetesi, teknede Suriyeli ve Lübnanlı mültecilerin bulunduğu 61 kişi olduğunu yazarken, Fileleftheros ise 25’i erkek, 13’ü kadın gerisi de çocuk olmak üzere teknede 67 kişi bulunduğunu kaydetti.

DÜZENSİZ MÜLTECİLERE YARDIM EDEN BİR ŞAHIS TUTUKLANDI

Alithia gazetesinde yer alan başka bir haberde ise, Güney Kıbrıs’ta ikamet eden 27 yaşındaki bir şahsın “üçüncü ülkelerden kişilerin Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarına yasadışı bir şekilde girmelerine yardım ettiği gerekçesiyle” dün Rum polisi tarafından tutuklandığı belirtildi.

Bahse konu şahsın kullandığı aracın dün akşam Rum polisi tarafından “Pile-Oroklini” bölgesinde durdurulduğunu ve araçta KKTC’den aldığı ve Rum kesimine götürdüğü iddia edilen üçüncü ülkelere mensup 5 kişi bulunduğunu kaydeden gazete, polisin konuyla ilgili araştırmalarının sürdüğünü ekledi.

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