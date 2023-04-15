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Aşağı Bostancı'da elektrik aksamları kısa devre yapan araç yandı

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Aşağı Bostancı'dabir ikametgahın önünde park halinde bulunan Hasan SANDER'e ait araç aniden alev aldı.
Aşağı Bostancı'da elektrik aksamları kısa devre yapan araç yandı

Polisin açıklaması şöyle:

Bugün saat 13.15 sıralarında, Aşağı Bostancı'da Sinan Paşa Sokak üzerinde, bir ikametgahın önünde park halinde bulunan Hasan SANDER'e ait jeep araç muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması neticesinde meydana gelen yangın sonucu tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının yandaki ikametgaha sirayet etmesi sonucu ikametgahın güneşlik camları ile tavan kaplaması zarar gördü. Soruşturma devam etmektedir.

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