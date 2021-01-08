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Aşağı Cengizköy’de yarın elektrik kesintisi yapılacak

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Aşağı Cengizköy’de yarın elektrik kesintisi yapılacak
Aşağı Cengizköy’de yarın elektrik kesintisi yapılacak

Proje çalışması nedeniyle yarın Aşağı Cengizköy İkinci Etap Sosyal Konut Bölgesi’ne 6 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) tarafından yapılan açıklamaya göre, kesinti 09.00 ile 15.00 saatleri arasında olacak.

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