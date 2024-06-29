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Aşağı Dikmen'de yarın muhtar seçilecek: 6 aday yarışıyor

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Girne’ye bağlı Dikmen/Aşağı Dikmen Mahallesi'ndeki muhtarlık seçimi için yarın sandık başına gidilecek.
Aşağı Dikmen'de yarın muhtar seçilecek: 6 aday yarışıyor

KKTC “Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimi” yarın yapılacak.

Aşağı Dikmen Mahallesi muhtar adaylığı için Mustafa Cumhur, Tahir Sancak, Levent Efendi, Ahmet Ulutan, Cengiz Topel Ak ve Kaan Güçsav yarışacak.

Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) elde edilen bilgiye göre Dikmen İlkokulu’nda kurulacak 6 sandıkta yaklaşık 2 bin seçmen oy kullanabilecek.

Oy verme işlemi 08.00-18.00 saatleri arasında kimlik kartı, polis kimlik kartı, pasaport veya sürüş ehliyeti gösterilerek yapılabilecek.

Seçim sonuçları saat 18.00’den sonra birkaç saat içinde açıklanacak.

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