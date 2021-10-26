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ASAM Başkanı: Kıbrıs, Türkiye’nin uzay araçları fırlatma üssü olması için paha biçilmez kıymettedir

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Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM), Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK DEGS) ve Avrasya Bir Vakfı, ‘Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta neler oluyor, ne yapılmalı’ isimli bir sempozyum düzenliyor.
ASAM Başkanı: Kıbrıs, Türkiye’nin uzay araçları fırlatma üssü olması için paha biçilmez kıymettedir

‘Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta neler oluyor, ne yapılmalı’ sempozyumunda konuşan ASAM Yönetim Kurulu Başkanı Murat Doğanay “Hem 0 enlemine Türkiye’den daha yakın olması hem de doğusunun insansız, boş olan olması sebebiyle Kıbrıs gelecekte Türkiye’nin uzay araçları fırlatma üssü olması için paha biçilmez bir kıymettedir” ifadelerini kullandı.

Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM), Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK DEGS) ve Avrasya Bir Vakfı, ‘Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta neler oluyor, ne yapılmalı’ isimli bir sempozyum düzenliyor. Sempozyumun açılışında konuşan ASAM Yönetim Kurulu Başkanı Murat Doğanay Kıbrıs’ın Türkiye’nin uzay çalışmalarındaki önemine dikkat çekti.

Doğanay “Uzaya dair her çalışmada ilk engel yer çekimidir. Yer çekimi dünyanın en şişik noktalarına den gelen 0 enlenleminde daha düşüktür. Kıbrıs da yer çekiminin en düşük olduğu 0 enlemine Türkiye’den daha yakındır. Dolayısıyla Türkiye topraklarından fırlatılan bir uzay aracı 100 ton yük kaldırabilirken, Kıbrıs’tan fırlatılacak bir uzay aracı 150-170 ton yük götürebilecektir. Aradaki farkı küçümsemeyelim. Zira uzaya dair her çalışmada 5-10 gramın bile önemi vardır. İkinci husus ise, uzaya fırlatılan her araç için ilk 8-10 saniye kritiktir. Düşüşler de 8-10 saniye içinde gerçekleşir. Fırlatma noktasının doğusunun insansız olması hayati önemdedir. Kıbrıs’ın doğusu ise denizdir” dedi ve ekledi:

“Dolayısıyla hem yer çekiminin en düşük olduğu 0 enlemine Türkiye’den daha yakın olması hem de bir düşme durumunda cana ve mala zarar vermemesi açısından doğusunun insansız, boş olan olması sebebiyle Kıbrıs gelecekte Türkiye’nin uzay araçları fırlatma üssü olması için paha biçilmez bir kıymettedir. Bu hususun gelecekte ilgililer tarafından dikkate alınacağı kanaatindeyiz.”

‘Irak ve Suriye’yi bölmek isteyenler bizi Kıbrıs’ta neden birleşmeye zorluyor’

Doğanay sözlerine “Kıbrıs’ta Türk ve Rumları birleşmeye zorlayan batılı sözde dostlarımızın Suriye ve Irak’ta neden ayrılmayı körüklediklerine de anlam veremediğimizi ifade etmek istiyorum. Irak ve Suriye’yi bölmek isteyenler bizi Kıbrıs’ta neden birleşmeye zorluyor” ifadeleriyle son verdi.

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