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Aşam: “DEV-İŞ’in taraf edilme çabaları kabul edilemez”

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Aşam: “DEV-İŞ’in taraf edilme çabaları kabul edilemez”
Dev-İş Genel Sekreteri Koral Aşam, “Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi (Değişiklik) Tüzüğü”ne karşı açtıkları davadaki temel gerekçelerinin ve dava konularının, Serbest Çalışan Hekimler Birliği’ninkinden tamamen farklı olduğunu belirtti.

Aşam, Serbest Çalışan Hekimler Birliği ve Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) arasında yaşanan gerginliğe Dev-İş’in taraf edilme çabalarının kabul edilemez olduğunu kaydetti.
Dev-İş Genel Sekreteri Aşam yaptığı yazılı açıklamada, Dev-İş ve Serbest Çalışan Hekimler Birliği’nin aynı tüzükle ilgili dava açmış olmalarına rağmen, temel gerekçeler ve dava konularının tamamen farklı olduğunu bildirdi.

TIP-İŞ’İN MÜCADELESİNE DESTEK

Aşam, Tıp-İş’in bir süredir halkın kaliteli sağlık hizmetine ulaşabilmesi anlamında, hastanelerdeki altyapı eksiklikleri, doktor sayılarının çoğaltılması ve doktor özlük haklarının düzenlenmesi konularında verdiği mücadeleyi de selamlayıp, desteklediklerini belirtti.

Süreç hakkında bilgi veren Aşam, “Sağlık Kurumları Ücretler Tarife Tüzüğü” ile ilgili Dev-İş’in açtığı davanın Yüksek İdare Mahkemesi’nde görüşüldüğünü ve konunun hangi mahkemenin yetki alanında olduğunun netleştirilmesi, karşı tarafın da dinlenmesine olanak sağlanması amacıyla 15 Eylül Cuma gününe ertelendiğini anlattı.

“MUHATABIMIZ İLGİLİ BAKANLIK VE BAKANLAR KURULU”

“Mevzubahis davada, bazı kesimlerin bilerek veya bilmeyerek, Dev-İş ve kardeş sendika Tıp-İş’in  ısrarla karşı karşıya getirilmeye çalışıldığını” belirten Aşam şöyle devam etti:

“Bilinmesini isteriz ki, Dev-İş’in açmış olduğu davanın Tıp-İş ve kamu hekimleri ile uzaktan yakından alakası yoktur. Açılan dava tamamen ‘Sağlık Kurumları Ücretler Tarife Tüzüğü’ içinde yapılan bazı düzenlemelerle, Sosyal Sigortalar kurumunun sağlık konusundaki mali mükellefiyetlerinin bazı durumlarda sigortalılara devredilmesi ile ilgilidir ve muhatabımız ilgili bakanlık ve Bakanlar Kurulu’dur.”

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