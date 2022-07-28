Asansör montaj ve bakım eğitimi gerçekleştirildi

Makina Mühendisleri Odası ile Elektrik Mühendisleri Odası KTMMOB Konferans Salonunda Asansör montaj ve bakım eğitimi gerçekleştirdi.
İki odadan yapılan yazılı açıklamada, 23-24-25 Temmuz’da yer alan eğitim asansör firmalarında çalışan teknik personel, mühendisler, MMO ve EMO üyelerine yönelik düzenlendi.
Eğitimde, asansör montajı, bakımı, güvenlik ekipmanları ve bakım esnasında iş sağlığı güvenliği ve mühendislerin yapacağı teknik kontroller anlatıldı.
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