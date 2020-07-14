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Asansöre binen Covid-19 hastası, 71 kişiye virüs bulaştırdı

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Çin’de asansöre binen Covid-19 hastası bir kişi, 71 kişiye virüs bulaştırdı.
Asansöre binen Covid-19 hastası, 71 kişiye virüs bulaştırdı

Çin’de asansöre binen Covid-19 hastası bir kişi, 71 kişiye virüs bulaştırdı.

Çin’deki araştırmacılar, semptom göstermeyen Koronavirüs taşıyıcısının bir asansöre binmesi sonucu 71 kişiye virüs bulaştığını düşünüyor.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, 19 Mart’ta, bölgedeki son vakanın kayda geçmesinden sekiz gün sonra ABD’den Çin’in Heilongjiang ilindeki evine dönen kişinin semptom göstermediği, testinin de negatif çıktığı, fakat buna rağmen kendini evinde karantinaya almak istemesi sonucu virüsün daha fazla kişiye bulaşmadığı belirtildi.

Çin Salgın Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin Yeni Ortaya Çıkan Bulaşıcı Hastalıklar adlı bilimsel dergisinde yer alan makaleye göre virüsü taşıyan kadın, evine giderken kullandığı asansöre tek başına bindi.Ondan bir süre sonra da alt komşusu aynı asansör kullandı. Komşuyu evinde ziyaret eden annesi ve erkek arkadaşı 29 Mart’ta bir partiye katıldı. 2 Nisan’da, o partiye katılmış biri felç geçirerek hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testi yapılmamış bu kişiye 6 Nisan’a kadar iki oğlu baktı. O tarihte başka bir hastaneye gönderildiler.

Sonradan Koronavirüs testi yapılması ve sonucun pozitif çıkmasının ardından yapılan geriye dönük incelemede baba ve iki çocuğunun ilk hastanede 28, ikinci hastanede de 20 kişiye virüs bulaştırdığı anlaşıldı.

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