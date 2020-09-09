Asansörün butonunu söküp kabloyu kopardı...Tutuksuz yargılanacak

Girne’de meydana gelen kasti hasar suçlamasıyla ilgili tutuklanan inşaat mühendisi 49 yaşındaki Hasan Kerem Erdoğ tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.
Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Cemal Aslan, zanlının 6 Eylül 2020’de saat 01.00 sıralarında Girne’de Bahçelievler Sokak üzerinde bulunan Kabanium Sitesi B blok apartmanın asansöründeki kabin iç butonunu eliyle söküp, kabine bağlanan kabloyu koparmak suretiyle 600 liralık hasar verdiğini söyledi.
Polis, zanlının şikayet üzerine kasti hasar suçlamasıyla tutuklandığını belirtti. Zanlıyla ilgili soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, TC vatandaşı olduğunu belirterek, teminat talep etti.
Mahkeme 3 bin TL tutarında nakit teminat yatırması şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.