Asayiş ve trafik denetimi

Denetimler sırasında bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri, kumarhaneler ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edilmiş olup, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 6 kişi ve 2 kumarhane işletmecisi hakkında yasal işlem başlatılmıştır.
Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise toplam 287 araç kontrol edilmiş, suç işlediği tespit edilen 83 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 3 araç trafikten men edilmiştir
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