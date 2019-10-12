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Asayiş ve trafik denetimi

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11.10.2019 tarihinde 20.00 – 24.00 saatleri arasında İskele Polis Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirilmiştir
Asayiş ve trafik denetimi

Denetimler sırasında bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri, kumarhaneler ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edilmiş olup, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 6 kişi ve 2 kumarhane işletmecisi hakkında yasal işlem başlatılmıştır. 

           Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise toplam 287 araç kontrol edilmiş, suç işlediği tespit edilen 83 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 3 araç trafikten men edilmiştir

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