14-15.08.2020 tarihleri, 21:00-01:00 saatleri arasında, Gazimağusa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde asayiş ve trafik denetimi yapılmıştır.
Denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, bahis evleri ve halkın yoğun
olarak bunduğu mekanlarda kontroller gerçekleştirilmiştir. Kumarhanelerde yapılan kontrollerde
kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 17 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidilmiştir.
Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 450 araç kontrol edilmiş ve suç
işlediği tespit edilen 105 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 3 araç trafikten men edilmiş,
alkollü araç kullanmak suçundan ise bir kişi tutuklanmıştır.
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