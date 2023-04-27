Asayiş ve trafik denetimi!

26.04.2023 tarihinde, 20:00-00:00 saatleri arasında, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk sahaları içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Gazimağusa’da; gerçekleştirilen denetimler kapsamında, eğlence mekanları, gece kulüpleri, restoranlar, marketler ve kahvehaneler kontrol edilmiş olup, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 7 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1050 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 2’si sürüş ehliyetsiz, 29’u yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak olmak üzere toplam 175 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 15 araç ise trafikten men edilmiştir.

Girne’de; gerçekleştirilen denetimler kapsamında, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler, kahvehaneler ve pansiyonlar kontrol edilmiş olup, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 39 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1245 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 14’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz, 35’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak olmak üzere toplam 250 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 32 araç ise trafikten men edilmiştir.

Güzelyurt’ta; gerçekleştirilen denetimler kapsamında, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis evleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklanmıştır.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 950 araç sürücüsü kontrol edilmiş, 59’u yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 323 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 5 araç ise trafikten men edilmiştir.