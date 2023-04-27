  • BIST 4.789,39
  • Altın 1248.085
  • Dolar 19.4274
  • Euro 21.4844
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKABilim insanları uyardı: Öpüşmekle de bulaşabilir

Asayiş ve trafik denetimi!

» »
Asayiş ve trafik denetimi!
Asayiş ve trafik denetimi!

26.04.2023 tarihinde, 20:00-00:00 saatleri arasında, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk sahaları içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

 

Gazimağusa’da; gerçekleştirilen denetimler kapsamında, eğlence mekanları, gece kulüpleri, restoranlar, marketler ve kahvehaneler kontrol edilmiş olup, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 7 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1050 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 2’si sürüş ehliyetsiz, 29’u yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak olmak üzere toplam 175 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 15 araç ise trafikten men edilmiştir.

 

Girne’de; gerçekleştirilen denetimler kapsamında, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler, kahvehaneler ve pansiyonlar kontrol edilmiş olup, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 39 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1245 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 14’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz, 35’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak olmak üzere toplam 250 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 32 araç ise trafikten men edilmiştir.

 

Güzelyurt’ta; gerçekleştirilen denetimler kapsamında, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis evleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklanmıştır.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 950 araç sürücüsü kontrol edilmiş, 59’u yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 323 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 5 araç ise trafikten men edilmiştir.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mahkemelerde grev ilçelere de yayılıyor!27 Nisan 2023 Perşembe 11:57
  • 25 Haziran'da ara seçiminde adaylar netleşmeye başladı... İşte adaylar...27 Nisan 2023 Perşembe 11:42
  • Aksun, İsias Otel enkazında hayatını kaybeden emekçi gencin hikayesini anlattı27 Nisan 2023 Perşembe 11:19
  • ‘Hasat’ operasyonu: Rus vatandaşı zanlı 2 gün tutuklu kalacak27 Nisan 2023 Perşembe 10:50
  • Kıbrıs Nükleere Hayır Platformu Nükleere karşı eylem ve etkinlik düzenledi27 Nisan 2023 Perşembe 10:27
  • Alsancak'ta 8 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası üzerine soruşturma başlatıldı27 Nisan 2023 Perşembe 10:01
  • Tatar’dan Erdoğan’a geçmiş olsun mesajı27 Nisan 2023 Perşembe 09:48
  • Kıbrıs meselesinde gelinen noktada iki devletlilik, artık milli bir siyaset haline gelmiştir27 Nisan 2023 Perşembe 09:41
  • Uyuşturucu zanlıları soruşturma kapsamında 2 gün tutuklu kalacak27 Nisan 2023 Perşembe 09:36
  • Çavuṣoğlu: A/B Öğretmenler Değişiklik Yasa Maddesi’ni geri çekeceğim27 Nisan 2023 Perşembe 09:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti