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Asayis ve trafik denetimi

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Asayis ve trafik denetimi
Asayis ve trafik denetimi

31 Temmuz tarihinde, 20:00-24:00 saatleri arasında, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk sahaları içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

            Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, marketler,  kahvehaneler ve gece kulüpleri kontrol edilmiş olup, İçişleri Bakanlığı tarafından aleyhinde tanzim edilen ihraç emri gereğince aranmakta olan 1 kişi tespit edilerek tutuklanmıştır.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 9 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1740 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 25’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak olmak, 2’sürüş ehliyetsiz araç kullanmak üzere olmak üzere, toplam 159 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 5 araç ise trafikten men edilmiş ve 1 sürücü de tutuklanmıştır.

            Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; halkın yoğun olarak bulunduğu yerler, eğlence mekanları, kahvehaneler ve pansiyonlar kontrol edilmiş olup, ülkede herhangi bir yasal statüsü bulunmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklanmıştır.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 33 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1450 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 8’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 78’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak olmak üzere, toplam 296 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 12 araç ise trafikten men edilmiştir.

            Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bahis evleri, kahvehaneler, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup,

  1. Ciddi Darp ve Kadına Şiddet olayı ile ilgili olarak anmakta olan 1 kişi,
  2. Ülkede herhangi bir yasal statüsü bulunmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 3 kişi ve,
  3. İçişleri Bakanlığı tarafından aleyhinde tanzim edilen ihraç emri gereğince aranmakta olan 1 kişi tespit edilerek tutuklanmıştır.
  4. Alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde, alkollü içki satışı yaptığı tespit edilen 1 kafe işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1325 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 44’ü yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak olmak üzere, toplam 443 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 4 araç trafikten men edilmiş ve 2 sürücü de tutuklanmıştır

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