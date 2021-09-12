  • BIST 1.438,720
  • Altın 485,92
  • Dolar 8,4380
  • Euro 9,9500
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Asayiş ve Trafik Denetimleri!

» »
Asayiş ve Trafik Denetimleri!
Asayiş ve Trafik Denetimleri!

11-12.09.2021 tarihleri, 22:00-02:00 saatleri arasında, Lefkoşa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk alanları içerisinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi. 

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler sonucu; bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, gece kulüpleri, bar ve eğlence yerleri ile kahvehanelerde kontroller gerçekleştirilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Kumarhanelerde yapılan denetimler sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 29 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; 824 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 317 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 1 araç ise trafikten men edilmiştir.

Girne’de gerçekleştirilen denetimler sonucu; bölgede faaliyet gösteren bar ve eğlence yerleri kontrol edilmiş olup, 1 restoranın alkollü içki ruhsatı olmaksızın alkollü içki sattığı tespit edilerek işletmeci hakkında yasal işleme gidilmiştir. Kumarhanelerde yapılan denetimler sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 45 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidilmiştir.  

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; 550 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 155 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, çeşitli suçlardan dolayı 41 araç  trafikten men edilmiş ve 2 araç sürücüsü ise tutuklanmıştır.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler sonucu; bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, gece kulüpleri, bar ve eğlence yerleri ile kahvehanelerde kontroller gerçekleştirilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; 254 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 44 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir.

İskele’de gerçekleştirilen denetimler sonucu; bölgede faaliyet gösteren bar ve eğlence yerlerinde kontroller gerçekleştirilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Kumarhanelerde yapılan denetimler sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 9 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidilmiştir.  

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; 450 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 67 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, çeşitli suçlardan dolayı 4 araç  ise trafikten men edilmiştir

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öztürkler: "“Geçen Yıl Doluluk Oranı Yüzde 72, Bu yıl 3. Yerleştirme Sonucunda Geçen Yılki Rakam Aşılacak”"12 Eylül 2021 Pazar 10:22
  • Minibüs, otobüs ve dolmuş yolcu tarifesi ücretlerine %50 zam!12 Eylül 2021 Pazar 09:40
  • Mehmetali Güröz küfürler etti, Binboğa'da diyalog koptu iddiası!12 Eylül 2021 Pazar 09:36
  • Bugün hava nasıl olacak?12 Eylül 2021 Pazar 08:52
  • Ataoğlu:DP’ye eskisinden daha çok sarılacağız11 Eylül 2021 Cumartesi 20:13
  • PGM'den Asya Bebek eylemi ile ilgili açıklama11 Eylül 2021 Cumartesi 20:01
  • 1 ölü, 107 vaka!11 Eylül 2021 Cumartesi 18:21
  • Aşısız kişiler bu mekanlara alınmayacak11 Eylül 2021 Cumartesi 16:04
  • Alayköy yolunda korkutan kaza!11 Eylül 2021 Cumartesi 16:03
  • Eczanelerde Pazartesiden itibaren kış dönemi çalışma saatleri başlıyor11 Eylül 2021 Cumartesi 15:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti