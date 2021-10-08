07-08.10.2021 tarihleri, 21:00-01:00 saatleri arasında, Lefkoşa ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri sorumluluk alanları içerisinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler sonucu; bölgede faaliyet gösteren işçi yatı evleri, gece kulüpleri, restoranlar, meyhaneler, marketler, bar ve eğlence yerleri ile kahvehaneler kontrol edilmiş olup, üç iş yerinin kapama saatine uymadığı tespit edilmiş ve bahse konu işletme sahipleri hakkında yasal işleme gidilmiştir. Kumarhanelerde yapılan denetimler sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 37 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; 1150 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 324 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir. Çeşitli suçlardan dolayı toplam 16 araç ise trafikten men edilmiştir.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler sonucu; bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, bar ve eğlence yerleri, restoranlar, gece kulüpleri ile kahvehaneler kontrol edilmiş olup, iki iş yerinin kapama saatine uymadığı tespit edilmiş ve bahse konu işletme sahipleri hakkında yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; 429 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 55 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir.

07-08.10.2021 tarihleri, 21:00-01:00 saatleri arasında, Girne Polis Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Girne’de gerçekleştirilen denetimler sonucu; bölgede faaliyet gösteren marketler ve alkollü içki satışı yapan yerler kontrol edilmiş olup, dört iş yerinin kapama saatine uymadığı tespit edilmiş ve bahse konu işletme sahipleri hakkında yasal işleme gidilmiştir. Kumarhanelerde yapılan denetimler sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 22 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; 680 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 185 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir. Çeşitli suçlardan dolayı toplam 3 araç ise trafikten men edilmiştir.