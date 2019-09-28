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"Asayiş ve trafik denetimleri" : 3 tutuklama

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27-28.09.2019 tarihleri, 20:00-01.00 saatleri arasında, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.
"Asayiş ve trafik denetimleri" : 3 tutuklama

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimlerde, bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler ve bahis evlerinin yanı sıra halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde kontroller yapılmıştır. Denetimle kapsamında KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklanırken, kumarhanelerde yapılan denetimlerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 10 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidildi.

     Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 480 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 171 araç sürücüsü çeşitli suçlardan dolayı rapor edilmiş, 2 araç ise trafikten men edilmiştir.

     Girne’de gerçekleştirilen denetimlerde, bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler ve bahis evlerinin yanı sıra halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde kontroller yapılmıştır. Kumarhanelerde yapılan denetimlerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 17 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidildi.

     Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 542 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 86 araç sürücüsü çeşitli suçlardan dolayı rapor edilirken, çeşitli suçlardan dolayı 8 araç trafikten men edilmiş, bir araç sürücüsü ise tutuklanmıştır.  

     Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimlerde, bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edilmiştir. Yapılan denetimler sonucu KKTC’de izinsiz olarak ikamet ettikleri tespit edilen toplam 3 kişi tutuklandı

      Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 500 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 70 araç sürücüsü çeşitli suçlardan dolayı rapor edildi.

 

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