08-09.07.2023 tarihleri, 19:00-03:00 saatleri arasında, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk sahaları içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edilmiş olup, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklanmıştır.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 25 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 796 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 79’u yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak olmak üzere toplam 199 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 29 araç ise trafikten men edilmiştir.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, marketler, kahvehaneler ve gece kulüpleri kontrol edilmiş ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 10 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 628 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 69’u yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak olmak, 1’sürüş ehliyetsiz araç kullanmak üzere olmak üzere toplam 177 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 9 araç ise trafikten men edilmiştir.

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; halkın yoğun olarak bulunduğu yerler, eğlence mekanları, kahvehaneler ve pansiyonlar kontrol edilmiş olup,

İkamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 3 kişi tutuklanmıştır. Kapatma saatine uymayan bir market işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 32 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1205 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 32’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetiz araç kullanmak, 116’sı yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak olmak üzere toplam 365 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 89 araç ise trafikten men edilmiştir.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bahis evleri, kahvehaneler, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup, tasarrufunda yeşil reçeteye tabi 56 adet hap tespit edilen 1 kişi ve mesele ile bağlantılı 1 kişi tutuklanmıştır.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1108 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 66’sı yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak olmak üzere toplam 352 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 15 araç trafikten men edilmiş ve 1 sürücü de tutuklanmıştır.

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 9 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 285 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 51’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak olmak üzere toplam 85 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 3 araç trafikten men edilmiş ve 2 sürücü de tutuklanmıştır.