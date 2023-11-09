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Asayiş ve Trafik Denetimleri

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08.11.2023 tarihinde, 20:00-00:00 saatleri arasında, Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanları içerisinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.
Asayiş ve Trafik Denetimleri

08.11.2023 tarihinde, 20:00-00:00 saatleri arasında, Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanları içerisinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

 

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri, eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan mekanlar ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 9 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise; kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 24 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler kapsamında; toplam 1320 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 82’si yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 8’si trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 23’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak suçlarından olmak üzere, toplam 745 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 42 araç ise trafikten men edilmiştir.

 

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren eğlence mekanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup, herhangi bir  olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise; kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 17 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler kapsamında; toplam 470 araç kontrol edilmiş ve 55’i yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 8’i trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 27’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak suçlarından olmak üzere, toplam 116 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 13 araç ise trafikten men edilmiştir.

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