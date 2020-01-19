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Asayiş ve trafik denetimleri gerçekleşti

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Asayiş ve trafik denetimleri gerçekleşti
Asayiş ve trafik denetimleri gerçekleşti

18-19.01.2020 tarihinde 21.00-01.00 saatleri arasında Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirilmiştir.


Denetimler sırasında bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler gece kulüpleri, pansiyonlar, yatı evleri ile halkın yoğun olarak bulunduğu Çağlayan Parkı, Kumsal Park, Barış Manço Parkı, Kafesli Parkı, Yediler Parkı, Ayluga Kilisesi bölgesi, Ermeni Kilisesi bölgesi,Terminal Bölgesi ile seyir halindeki araçlar kontrol edilmiştir. Denetimler kapsamında, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 7 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır.
Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 452 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 108 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir.


İskele’de - 18.01.2020 tarihinde, 20.00 – 24.00 saatleri arasında, İskele Polis Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirilmiştir.

Denetimler sırasında bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri, kumarhaneler ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edilmiş olup, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise toplam 220 araç kontrol edilmiş, suç işlediği tespit edilen 45 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, bir araç trafikten men edilmiştir.

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