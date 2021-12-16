Asayiş ve trafik denetimleri gerçekleşti

15-16.12.2021 tarihleri, 21:00 - 01:00 saatleri arasında, Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimlerde; bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri ve pansiyonlar kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 24 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde; toplam 246 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 51 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 2 araç sürücüsü tutuklandı, 8 araç ise trafikten men edildi.

İskele’de gerçekleştirilen denetimlerde; bölgede faaliyet gösteren alkollü içki satışı yapılan mekanlar kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 6 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde; toplam 110 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 36 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 1 araç ise trafikten men edildi.