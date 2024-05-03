  • BIST 10249.71
  • Altın 2392.858
  • Dolar 32.3644
  • Euro 34.7852
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKANew York'taki Gazze eylemlerinde 300 protestocu gözaltına alındı

Asayiş ve trafik denetimleri sürüyor: 8 tutuklu

» »
Polis ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleri kapsamında, toplam 441 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı, 8 kişi de tutuklandı.
Asayiş ve trafik denetimleri sürüyor: 8 tutuklu

Asayiş denetimleri kapsamında; ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 2 kişi ve kullanımlarındaki araçlarda ve kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramalarda, tasarruflarında toplam 33 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 5 kök hintkeneviri türü olduğuna inanılan bitki, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 50 Stg., 200 ABD doları ve 800 TL nakit para tespit edilen 4 kişi tutuklandı.

441 sürücüye yasal işlem

Trafik denetimleri kapsamında; toplam 1657 araç sürücüsü kontrol edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 441 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 2 sürücü tutuklandı ve 49 araç trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçları ise; 253’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 13’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 34’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 17’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 30’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak, 4’ü tehlikeli sürüş yapmak, 1’i kayıtsız araç kullanmak ve 84’ü diğer trafik suçlarından oluşuyor.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Denizde ve karada ‘fırtınamsı rüzgar’ devam ediyor03 Mayıs 2024 Cuma 08:27
  • Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, Kocaeli Üniversitesi’ni ziyaret etti02 Mayıs 2024 Perşembe 16:04
  • Uyuşturucu zanlıları teminatla serbest...02 Mayıs 2024 Perşembe 15:14
  • 13 Kilo uyuşturucuyla Ercan'a geldi... Her şeyi itiraf etti!02 Mayıs 2024 Perşembe 15:09
  • Kan donduran iddia! Eğlence mekanında tanıştıkları kıza...02 Mayıs 2024 Perşembe 15:04
  • Büyükkonuk-Kaplıca yolunda kaza: 1 kişi hayatını kaybetti02 Mayıs 2024 Perşembe 14:55
  • Serdar Denktaş: Ara bölge birlikte yaşam ve ticaret bölgesi olabilir02 Mayıs 2024 Perşembe 14:54
  • Tatar, Gambiya'ya gidiyor...02 Mayıs 2024 Perşembe 14:19
  • Lapta'da Sentetik Cannabinoid Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı02 Mayıs 2024 Perşembe 13:10
  • KKTC'de Polis Tarafından İkamet İzinsiz Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı02 Mayıs 2024 Perşembe 13:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti