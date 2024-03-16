Asayiş ve Trafik Denetimlerinde Yüzlerce Suçlu Yakalandı

ÜLKE GENELİNDEKİ ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMLERİNE HIZ KESMEDEN DEVAM EDİLİYOR…

# Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen

Asayiş Denetimleri Kapsamında;

# Ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 6 kişi tutuklandı.

Trafik Denetimleri Kapsamında;

# Toplam 2,082 araç sürücüsü kontrol edildi ve çeşitli trafik suçlarından toplam 427 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 3 sürücü tutuklandı ve 39 araç ise trafikten men edildi.

# Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

229’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

6sıü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

19’u sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

18’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

15’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

20’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

15’i sigortasız araç kullanmak ve

157’si diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.