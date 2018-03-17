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SON DAKİKA“Asgari ücret belirlenirken en büyük ve en temel sorun özel sektörün sendikasızlığı”

Asayiş ve trafik operasyonları sürüyor

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Asayiş ve trafik operasyonları sürüyor
Asayiş ve trafik operasyonları sürüyor

1-       16-17.03.2018 tarihleri, 18:00-02:00 saatleri arasında, Gazimağusa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde bir Asayiş ve Trafik Operasyonu düzenlenmiştir. Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri, gece kulübeleri, terk edilmiş binalar, suç işleme oranı yüksek yerler, alkollü içki satışı yapan yerler ve kumarhaneler kontrol edilmiştir. Yapılan kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan onbeş kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

        Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu toplam 750 araç kontrol edilmiş olup, suç işlediği tespit edilen 206 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir.          

2-     16.03.2018 tarihinde, 22.00-24.00 saatleri arasında, Güzelyurt Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde bir Asayiş ve Trafik Operasyonu düzenlenmiştir. Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren kahvehaneler, bet ofisleri, gece kulüpleri ve alkollü içki satışı yapan yerler kontrol edilmiştir. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.                                                                                                      Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu, toplam 263 araç kontrol edilmiş olup, suç işlediği tespit edilen 56 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir.

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