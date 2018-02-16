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Asayiş ve trafik operasyonu

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Asayiş ve trafik operasyonu
Asayiş ve trafik operasyonu

1-15.02.2018 tarihinde, 15:00-17:00 saatleri arasında, Güzelyurt Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında “Asayiş ve Trafik Operasyonu” düzenlenmiştir. Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren kahvehaneler, bet ofisleri ve alkollü içki satılan yerlerde yapılan kontroller neticesinde kanunsuz herhangi bir şey tespit edilmemiştir.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu, toplam 234 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 32 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir.

2-15.02.2018 tarihinde, 17:30-19:30 saatleri arasında İskele Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında,   “Trafik ve Huzur Operasyonu” düzenlenmiştir. Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri ve kumarhaneler kontrol edilmiş olup, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucu toplam 256 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 33 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir.

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