Asayiş ve trafik operasyonu

1. 30-31.03.2018 tarihleri arası 21.00-04.00 saatleri arasında Girne Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde bulunan kumarhaneler, barlar, kahvehaneler, diskolar, gece kulüpleri kontrol edilmiştir Yapılan kontrol neticesinde dört kumarhanede, kumarhaneye girmeleri yasak olan 13 kişi tespit edilmiş ve haklarında yasal işlem başlatılmıştır. Operasyon kapsamında trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerinde ise 515 araç kontrol edilmiş olup, suç işlediği tespit edilen 104 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 6 araç ise trafikten men edilmiştir.

2. 30.03.2018 tarihinde, 20:00-22:00 saatleri arasında, İskele Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde bulunan 1 bet ofisler ve 3 kumarhane kontrol edilmiştir. Yapılan kontrol neticesinde bir kumarhanede, kumarhaneye girmesi yasak olan bir kişi tespit edilmiş ve hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Operasyon kapsamında trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerinde ise 436 araç kontrol edilmiş olup, suç işlediği tespit edilen 36 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir.

