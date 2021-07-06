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Asayişi sağlamak amacıyla İskele Belediyesi Halk Plajı’nda dün denetimler başladı

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İskele Belediyesi Zabıta Birimi, asayişi sağlamak amacıyla İskele Belediyesi Halk Plajı’nda dün denetimlerine başladı. 
Asayişi sağlamak amacıyla İskele Belediyesi Halk Plajı’nda dün denetimler başladı

İskele Belediyesi Zabıta Birimi, asayişi sağlamak amacıyla İskele Belediyesi Halk Plajı’nda dün denetimlerine başladı. 

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, birim, haftanın her günü 18.00-24.00 saatleri arasında denetimler gerçekleştirecek. 

İskele Belediyesi Zabıta Amiri Bilal Dericioğlu, dün plajda başlayan denetimlere katılarak, söz konusu alanda incelemelerde bulundu. 

Haftanın her günü büyük bir ilgi gören İskele Belediyesi Halk Plajı’nda özellikle yaz mevsiminde asayişi sağlamak için denetimler gerçekleştirdiklerini ifade eden Dericioğlu, amaçlarının, plaj, yürüyüş yolu ve bisiklet yolunu kullanan vatandaşlara sağlıklı ve huzurlu bir ortam yaratmak olduğunu söyledi. 

Mart 2020’den bu yana pandemi ile mücadele edildiğine işaret eden Bilal Dericioğlu, normalleşmenin başlaması ile birlikte yeniden vakaların arttığını belirtti. Vatandaşlardan rehavete kapılmamalarını isteyen Dericioğlu, virüs tamamen yok olana kadar maske, mesafe ve temizlik kuralına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi. 

İskele Belediyesi Halk Plajı’nda 7 gün boyunca 18.00-24.00 saatleri arasında denetimde olacaklarını ifade eden Dericioğlu, denetimler çerçevesinde hem plajda bulunan İskele Belediyesi’ne ait büfelerde, hem de vatandaşlar arasında maske, mesafe, temizlik kuralına dikkat edilip, edilmediğinin denetleneceğini kaydetti. 

Dericioğlu ayrıca, 0548 810 11 16 numaralı Alo Zabıta Hattı’nın da 7/24 devrede olduğunu hatırlattı. 

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