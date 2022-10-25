Asbuzu U16 Ligi ile ilgili statü açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi’nde sezon planlaması belli oldu. Lig 3 Aralık 2022 tarihinde başlayacak.

39 takımlı lig

39 takımın mücadele edeceği Asbuzu U16 Ligi’nde ilk etapta takımlar 7 ve 8’erli 5 grupta mücadele edecek. Gruplarını ilk 3 sırada tamamlayan takımlar adlarını bir üst tura yazdırırken, tüm gruplardaki en iyi grup dördüncüsü de bir üst tura çıkacak. En iyi dördüncü belirlemesinde, bu basamakta yer alan takımların grupları ilk 3 sırada tamamlayan takımlarla oynadığı maçlarda topladığı puanlar baz alınacak.

Transferler sadece U16 Ligi’nde forma giyebilecek

Ligde transfer ve tescil dönemi 31 Ekim 2022 tarihinde başlayacak ve takımlar 11 Kasım 2022 tarihine kadar transfer ve tescil işlemlerini tamamlayabilecek. Bu tarihler arasında yapılacak olan transfer işlemleri ligi devam eden AKSA A2 liglerinde Ocak 2023’teki ara transfer dönemine kadar forma giyemeyecek. Ancak filiz lisans ve vize işlemi yapılan futbolcular A2 kategorisinde de forma giyebilecek.

Kaleci ve oyuncu değişikliği zorunluluğu

Asbuzu U16 Ligi’nde 01.01.2007 ile 31.12.2011 arası (her iki tarih de dahil) doğumlu futbolcular forma giyebilecek. 80 dakika oynanacak karşılaşmalarda geçmiş sezonlarda U15 Ligi’nde uygulanan kaleci değişikliği ve oyuncu değişikliği kuralları da uygulanacak. Buna göre takımlar her devrede birer kaleci değişikliği yapmak zorunda olacak. Ayrıca karşılaşmaların 70’nci dakikasına kadar tüm takımlar en az üç oyuncu değişikliği yapmak zorunda olacak. Asbuzu U16 Ligi’nde toplam değişiklik sayısı 5 olacak.

Tüm takımlar formalarının koluna lig logosu koyacak

Öte yandan bu sezon lige sponsor olan Asbuzu Ticaret ile KTFF arasında yapılan protokol kapsamında tüm takımlar formalarının kolunda Asbuzu U16 Ligi logosunu bulundurmak zorunda.