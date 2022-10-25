  • BIST 3.977,51
  • Altın 986.921
  • Dolar 18.5997
  • Euro 18.3456
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAİngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti

Asbuzu U16 Ligi ile ilgili statü açıklandı

» »
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi’nde sezon planlaması belli oldu. Lig 3 Aralık 2022 tarihinde başlayacak.
Asbuzu U16 Ligi ile ilgili statü açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi’nde sezon planlaması belli oldu. Lig 3 Aralık 2022 tarihinde başlayacak.

 

39 takımlı lig

39 takımın mücadele edeceği Asbuzu U16 Ligi’nde ilk etapta takımlar 7 ve 8’erli 5 grupta mücadele edecek. Gruplarını ilk 3 sırada tamamlayan takımlar adlarını bir üst tura yazdırırken, tüm gruplardaki en iyi grup dördüncüsü de bir üst tura çıkacak. En iyi dördüncü belirlemesinde, bu basamakta yer alan takımların grupları ilk 3 sırada tamamlayan takımlarla oynadığı maçlarda topladığı puanlar baz alınacak.

 

Transferler sadece U16 Ligi’nde forma giyebilecek

Ligde transfer ve tescil dönemi 31 Ekim 2022 tarihinde başlayacak ve takımlar 11 Kasım 2022 tarihine kadar transfer ve tescil işlemlerini tamamlayabilecek. Bu tarihler arasında yapılacak olan transfer işlemleri ligi devam eden AKSA A2 liglerinde Ocak 2023’teki ara transfer dönemine kadar forma giyemeyecek. Ancak filiz lisans ve vize işlemi yapılan futbolcular A2 kategorisinde de forma giyebilecek.

 

Kaleci ve oyuncu değişikliği zorunluluğu

Asbuzu U16 Ligi’nde 01.01.2007 ile 31.12.2011 arası (her iki tarih de dahil) doğumlu futbolcular forma giyebilecek. 80 dakika oynanacak karşılaşmalarda geçmiş sezonlarda U15 Ligi’nde uygulanan kaleci değişikliği ve oyuncu değişikliği kuralları da uygulanacak. Buna göre takımlar her devrede birer kaleci değişikliği yapmak zorunda olacak. Ayrıca karşılaşmaların 70’nci dakikasına kadar tüm takımlar en az üç oyuncu değişikliği yapmak zorunda olacak. Asbuzu U16 Ligi’nde toplam değişiklik sayısı 5 olacak.

 

Tüm takımlar formalarının koluna lig logosu koyacak

Öte yandan bu sezon lige sponsor olan Asbuzu Ticaret ile KTFF arasında yapılan protokol kapsamında tüm takımlar formalarının kolunda Asbuzu U16 Ligi logosunu bulundurmak zorunda.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altuğra:" Kanser tarama çalışmalarımız devam edecek" 25 Ekim 2022 Salı 08:46
  • Detay bugün ne manşet attı? 25 Ekim 2022 Salı25 Ekim 2022 Salı 08:19
  • Ulutaş yazdı.." Polis Modern Köle mi?"25 Ekim 2022 Salı 08:17
  • GİKAD ve Gİ-KA KOOP Heyeti Türkiye’deydi24 Ekim 2022 Pazartesi 21:12
  • Solyalı: Belediye sayılarında Anayasa Mahkemesi’nin kararına saygı duyuyoruz24 Ekim 2022 Pazartesi 20:18
  • Meclis yarın toplanıyor24 Ekim 2022 Pazartesi 19:00
  • Tatar: Üretilen bu karar özelinde, Anayasa Mahkemesi doğru bir karar üretmiştir24 Ekim 2022 Pazartesi 17:59
  • Bankaların asgari sermayeleri 80 milyon TL olmak zorunda24 Ekim 2022 Pazartesi 17:32
  • Muhaceret Affı, Meclis'ten geçti!24 Ekim 2022 Pazartesi 16:58
  • Tarım Bakanı Oğuz Böbrek Hastaları Derneği’ni kabul etti24 Ekim 2022 Pazartesi 16:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti