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‘ASEAN beklenmedik kriz döneminde artan işsizliği çözmek üzere gerekli tedbirleri alacak’

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‘ASEAN beklenmedik kriz döneminde artan işsizliği çözmek üzere gerekli tedbirleri alacak’
‘ASEAN beklenmedik kriz döneminde artan işsizliği çözmek üzere gerekli tedbirleri alacak’

36. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi’nin yayımlanan vizyon bildirisinde “Kovid-19’un sosyal ve ekonomik sonuçlarıyla başa çıkmak için ASEAN, beklenmedik kriz döneminde artan işsizliği çözmek üzere gerekli tedbirleri alacaktır” denildi.

Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sanal ortamda yapılan 36. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi’nin vizyon bildirisi yayımlandı.

“Uyumlu ve Duyarlı ASEAN” başlığıyla yayımlanan bildiride, Kovid-19’la mücadele politikaları, Güney Çin Denizi sorunu ve Kuzey Kore-Güney Kore gerilimi ele alındı.

Bildiride ASEAN ülkelerinin Kovid-19 sonrası bölgesel ekonomik iyileşme planında kararlı olduğu vurgulanarak “Planın sağlam ve istikrarlı bir bölgesel ekonomiye odaklanması, tedarik zinciri bağlantılarını koruması ve bu esnada ikinci dalga salgına karşı dikkatli olunmasını hedefliyoruz.” açıklaması yapıldı.

ASEAN hükümetlerinin, salgını kontrol etmede genel olarak başarılı olduğu kaydedilen bildiride, “Kovid-19’un sosyal ve ekonomik sonuçlarıyla başa çıkmak için ASEAN, pandemiden etkilenen çalışanları destekleyecek ve beklenmedik kriz döneminde artan işsizliği çözmek üzere gerekli tedbirleri alacaktır.” ifadesi kullanıldı.
Güney Çin Denizi’nde istikrar ve barış vurgusu

Vizyon bildirisinde Güney Çin Denizi’ndeki gerilimlere de değinilerek “Bölgede barışın, güvenliğin, istikrarın ve seyrüsefer özgürlüğünün temin edilmesini destekleme yönünde kararlılığımızı yineliyoruz.” denildi.

Bölgede son zamanlarda Çin ile ASEAN ülkeleri arasında yaşanan gerilimlerin de vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

“ASEAN liderleri, Güney Çin Denizi’nde karşılıklı güvene zarar veren son gelişmeler ve hak iddialarından ötürü endişelerini zirve esnasında dile getirmiştir. Bu konuda karşılıklı güvenin sağlanması için taraflara öz kısıtlama ve uluslararası kurallara riayet etme çağrısında bulunuyoruz.”

Bildiride Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki gerilimlere dikkat çekilerek “Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılıp bölgede kalıcı barışın sağlanması için süre gelen barışçıl diyalogların önemine dikkati çekiyoruz.” ifadesi kullanıldı.

ASEAN, Kuzey Kore ve Güney Kore yönetimlerinin karşılıklı diyaloglara devam etmesi gerektiği vurgulandı.
Arakanlıların yurtlarına dönmesi için Myanmar’a çağrı

Vizyon bildirisinde ASEAN, Myanmar’da etnik ayrımcılık ve şiddetten kaçarak ülkelerini terk eden Arakanlı Müslümanların sorunlarına çözüm getirilmesi gerektiğini savundu.

Myanmar’ın Rakhine Eyaleti’nde yerlerinden edilmiş vatandaşların yurtlarına geri dönmesi için çaba sarf etmesi gerektiğinin vurgulandığı bildiride, “Rakhine Eyaleti’nden göçmek zorunda kalanların gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde vatanlarını dönüş süreci başlatılmalıdır.” açıklaması yapıldı.

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