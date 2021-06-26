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ASELSAN, 2020'de en fazla Ar-Ge harcaması ile zirvede yer aldı

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Turkishtime Dergisi'nin araştırmasına göre, 2020 yılında en fazla Ar-Ge harcaması yapan şirket, 3 milyar 356 milyon lira ile ASELSAN oldu.
ASELSAN, 2020'de en fazla Ar-Ge harcaması ile zirvede yer aldı

Turkishtime Dergisi'nin araştırmasına göre, 2020 yılında en fazla Ar-Ge harcaması yapan şirket, 3 milyar 356 milyon lira ile ASELSAN oldu.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından onaylı Ar-Ge merkezine sahip firmaların "Ar-Ge 250-Türkiye'nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri" belirlendi.

Türkiye ihracat sıralamasındaki ilk 500 firma tarafından verilen bilgiler ve Borsa İstanbul şirketlerinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptıkları açıklamalardan yararlanılarak hazırlanan araştırmada, savunma sanayisinin ağırlığı dikkati çekti.

Firmaların 2020 verileri ışığında, Ar-Ge'ye yapılan yatırımın önemi vurgulanan araştırmada, bu yıl liderlik koltuğuna 3 milyar 356 milyon lira Ar-Ge harcamasıyla savunma sanayinin önemli oyuncularından ASELSAN geçti.

 

ASELSAN, listede 1117 kadın çalışanıyla Ar-Ge bölümünde en yüksek kadın çalışan oranına sahip firma olarak yer aldı. ASELSAN, 5264 Ar-Ge personel sayısıyla da en çok Ar-Ge çalışanı istihdam eden şirket oldu.

Listenin ilk 100'ündeki firmaların toplam proje sayısı 6 bin 384 iken, ASELSAN, 749 projeyle listenin en başında yer aldı.​​​​​​​

Turkishtime Dergisi'nin araştırma raporuna göre, 2021'de en fazla Ar-Ge harcaması yapacağını öngören firma, 2020 yılının lideri ASELSAN oldu. Firmanın 2021 yılına dair planlanan Ar-Ge harcama tutarı listede 3 milyar 860 milyon lira olarak kaydedildi.

Araştırma ayrıca, 500 firmanın toplamda 16 milyar 995 milyon liralık Ar-Ge harcaması gerçekleştirdiğini gösterdi.

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